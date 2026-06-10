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Papa León XIV y Bad Bunny: así fue el esperado encuentro en Madrid

El Vaticano revela detalles del breve encuentro entre el papa y Bad Bunny
El Vaticano revela detalles del breve encuentro entre el papa y Bad Bunny EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/06/2026 11:20
El Vaticano confirmó que el papa León XIV saludó brevemente al cantante puertorriqueño Bad Bunny tras un acto multitudinario en Madrid.

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El papa León XIV y el cantante puertorriqueño Bad Bunny protagonizaron uno de los momentos más comentados de la visita papal a España al coincidir en Madrid y sostener un breve encuentro privado al término de un acto multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu.

La información fue confirmada por el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, quien explicó que el artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se encontraba acompañado por familiares y otras personas cuando fue saludado por el pontífice antes de abandonar el recinto.

Según Bruni, el encuentro se produjo de manera privada y, hasta el momento, no se han difundido fotografías ni videos del momento. La reunión tuvo lugar al finalizar el evento que congregó a unas 80.000 personas de la comunidad diocesana de Madrid en el emblemático estadio de la capital española.

La posibilidad de un encuentro entre ambas figuras había generado gran expectativa en los medios españoles, especialmente porque Bad Bunny se encuentra ofreciendo una serie de conciertos en Madrid durante los mismos días de la visita oficial del papa.

De hecho, durante el vuelo que lo trasladó desde Roma a España, León XIV fue consultado sobre la posibilidad de conocer al cantante. En esa ocasión, el pontífice señaló que no sabía si sería posible debido a que ambos mantenían agendas muy ocupadas. Mientras el artista tenía programadas varias presentaciones, él debía cumplir con numerosos compromisos pastorales.

El papa también aprovechó ese diálogo con la prensa para reflexionar sobre el interés de los jóvenes por la religión y mencionó la enorme popularidad de Bad Bunny.

El esperado encuentro se concretó de manera discreta, dejando una imagen simbólica del cruce entre dos figuras con gran influencia en ámbitos muy distintos: el líder de la Iglesia católica y una de las mayores estrellas de la música latina actual.

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