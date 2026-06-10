Papa León XIV y Bad Bunny: así fue el esperado encuentro en Madrid

El papa León XIV y el cantante puertorriqueño Bad Bunny protagonizaron uno de los momentos más comentados de la visita papal a España al coincidir en Madrid y sostener un breve encuentro privado al término de un acto multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu.

La información fue confirmada por el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, quien explicó que el artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se encontraba acompañado por familiares y otras personas cuando fue saludado por el pontífice antes de abandonar el recinto.

Según Bruni, el encuentro se produjo de manera privada y, hasta el momento, no se han difundido fotografías ni videos del momento. La reunión tuvo lugar al finalizar el evento que congregó a unas 80.000 personas de la comunidad diocesana de Madrid en el emblemático estadio de la capital española.

La posibilidad de un encuentro entre ambas figuras había generado gran expectativa en los medios españoles, especialmente porque Bad Bunny se encuentra ofreciendo una serie de conciertos en Madrid durante los mismos días de la visita oficial del papa.