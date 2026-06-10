Papa León XIV y Bad Bunny: así fue el esperado encuentro en Madrid

De hecho, durante el vuelo que lo trasladó desde Roma a España, León XIV fue consultado sobre la posibilidad de conocer al cantante. En esa ocasión, el pontífice señaló que no sabía si sería posible debido a que ambos mantenían agendas muy ocupadas. Mientras el artista tenía programadas varias presentaciones, él debía cumplir con numerosos compromisos pastorales.El papa también aprovechó ese diálogo con la prensa para reflexionar sobre el interés de los jóvenes por la religión y mencionó la enorme popularidad de Bad Bunny.El esperado encuentro se concretó de manera discreta, dejando una imagen simbólica del cruce entre dos figuras con gran influencia en ámbitos muy distintos: el líder de la Iglesia católica y una de las mayores estrellas de la música latina actual.