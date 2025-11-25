Papamóvil de Francisco llega a Belén como clínica pero Israel no permite que entre en Gaza

El <b>papamóvil </b>que el difunto <b>papa Francisco</b> utilizó durante su visita a <b>Belén </b>en 2014 llegó a dicha localidad cisjordana este martes convertido en clínica itinerante con destino<a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/israel-mata-a-cuatro-palestinos-en-ataques-en-el-norte-y-sur-de-gaza-pese-al-alto-el-fuego-IM17829199"> <b>Gaza</b>,</a> pero las autoridades israelíes aún no han dado el visto bueno para que el vehículo acceda a la <b>Franja</b>.La conversión del automóvil papal en una clínica que preste servicio en <b>Gaza</b>, sobre todo a niños, fue<b> 'uno de los últimos deseos'</b> de su santidad, informó el <b>Vaticano </b>tras el fallecimiento de<b> Francisco Bergoglio</b> el pasado 21 de abril.'Seguro que recibiría esta noticia con una gran sonrisa, para él era muy importante que los niños del mundo tuvieran una vida mejor', expresó a <b>EFE </b>el cardenal <b>Anders Arborelius,</b> también obispo de la diócesis de <b>Estocolmo (Suecia), </b>quien bendijo este papamóvil reacondicionado durante el acto de presentación en <b>Belén</b>.El <b>Papa Francisco </b>se pronunció repetidamente sobre el sufrimiento de los gazatíes tras la brutal ofensiva israelí después de los ataques de <b>Hamás del 7 de octubre, </b>y llamaba prácticamente a diario al párroco Gabriel Romanelli, de la iglesia de la <b>Sagrada Familia</b> en la desvastada ciudad de <b>Gaza.</b><b>El 'Vehículo de la esperanza'</b>El vehículo hoy presentado fue bautizado ya en mayo, cuando se anunció que se desplegaría en algún momento, como <b>'Vehículo de la esperanza', </b>y ha sido habilitado para brindar atención en primera línea de zona de guerra.Su uso será puramente pediátrico, informaron desde <b>Cáritas</b>, entidad que ha coordinado la iniciativa.La clínica en cuestión estará provista de pruebas <b>rápidas, kits de sutura, jeringuillas, suministros de oxígeno, vacunas</b> y una pequeña nevera para almacenar medicamentos.Se trata de un vehículo de la marca <b>Mitsubishi </b>en el que se desempeñarían hasta cuatro trabajadores sanitarios al mismo tiempo y que ha sido despojado de cualquier tipo de accesorio en su salpicadero<b> -ni pantalla para navegador ni radio-, </b>sin logos en la parte frontal ni tapacubos, y con todos los acabados en el habitual tono blanco de apariencia austera.Además, está serigrafiado en sus laterales en inglés con su apodo -el <b>'Vehículo de la esperanza'</b>-, las palabras <b>'clínica móvil'</b> y el eslogan <b>'Ponemos al amor en acción', </b>asociado a Cáritas; así como los logos de esta entidad, del Patriarcado Latino de Jerusalén y de la Autoridad Nacional Palestina, que ha permitido la llegada del automóvil a Cisjordania.<b>Cáritas negocia con Israel</b><b>'En estos momentos, se está negociando su entrada en Gaza</b> (con Israel). La idea es que se sume a las otras diez clínicas itinerantes con las que <b>Cáritas ya cuenta en la Franja, </b>y que han sido dañadas durante los dos años de guerra. Empezaría a coordinarse con ellas para ver dónde resultaría más útil', contó el secretario general de Caritas Internationalis,<b> Alistair Dutton, a los medios.</b>Durante el acto de presentación, al que una niña gazatí acudió para hacer una pequeña ofrenda <b>floral al cardenal, </b>no se permitió el acceso de los medios de comunicación y de la decena de fieles católicos asistentes al interior del <b>vehículo</b>, que estuvo protegido por una estructura acristalada cuadrangular en todo momento.El evento se realizó en el patio trasero, al aire libre, de una cafetería muy cercana a la <b>Basílica de la Natividad,</b> declarada <b>Patrimonio de la Humanidad</b> por la <a href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/ee-uu-veta-resolucion-a-favor-de-gaza-que-propuso-entre-otros-paises-panama-FE13422896"><b>UNESCO</b>, </a>y venerada por la tradición cristina como el lugar donde nació <b>Jesús</b>.También asistió el doctor <b>Ramzi Khoury,</b> presidente del <b>Fondo Nacional Palestino, </b>que calificó la llegada del otrora papamóvil como <b>'camino hacia la paz'</b> y de <b>'entendimiento entre cristianos y musulmanes en Palestina'</b>.Según el<b> Gobierno de Gaza, Israel </b>ha matado a <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/alto-al-genocidio-en-gaza-demandan-panamenos-con-una-caravana-AM5860435">69.756 gazatíes</a></b> -entre ellos, <b>más de 20.000 niños-</b> y <b>170.946 </b>han resultado heridos desde que comenzó su ofensiva militar hace más de dos años, ahora con un alto el fuego en el que se siguen produciendo muertos a diario.