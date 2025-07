Petro exige explicaciones públicas y judiciales a Francia Márquez por menciones en audios de supuesto complot

Durante su visita a Sevilla para participar en la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con firmeza ante la divulgación de unos audios en los que el excanciller Álvaro Leyva habría planteado un plan para retirarlo del poder en menos de 20 días. Según dichas grabaciones, el reemplazo sería su actual vicepresidenta, Francia Márquez, de quien se dice: “Francia está jugada”.

Petro afirmó que “todas las personas mencionadas en esos audios, sin importar si lo dicho es cierto o no, deben responder públicamente y ante la justicia”. Fue más allá al calificar el supuesto plan como “una conspiración con el narcotráfico y con sectores de extrema derecha colombiana y estadounidense para derrocar al presidente del cambio”.

Márquez, por su parte, negó cualquier implicación en los hechos el pasado domingo, alegando que respeta la institucionalidad. Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que Petro mantiene dudas sobre su conocimiento del plan.

En las grabaciones obtenidas por el diario español, El País, Leyva asegura haber buscado respaldo del presidente estadounidense Donald Trump a través de intermediarios como los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Antonio Giménez, ambos de Florida. El excanciller —y su hijo— cuentan con conexiones en los círculos políticos de Miami. Pese a los acercamientos, la Casa Blanca habría ignorado completamente la propuesta.

Leyva plantea en los audios la conformación de un pacto nacional que involucre a “actores armados y no armados”, aunque no se especifica si logró concretar encuentros con grupos como el ELN o disidentes de las FARC. Cabe recordar que Leyva fue cercano al guerrillero Iván Márquez y participó como asesor en los diálogos de paz del gobierno de Juan Manuel Santos.

La revelación de estas conversaciones ha generado una oleada de rechazo entre distintas figuras del panorama político colombiano, tanto del oficialismo como de la oposición. Los precandidatos presidenciales Vicky Dávila, Luis Gilberto Murillo, Susana Muhamad y Juan Manuel Galán, así como los expresidentes Álvaro Uribe y Humberto de la Calle, han pedido que Leyva dé la cara.

Dávila fue categórica: “No tengo nada que ver con estas ideas del excanciller Álvaro Leyva que menciona El País. No estoy de acuerdo con que tumben a Petro, siempre lo he dicho, en público y en privado”. Uribe también defendió al precandidato Miguel Uribe Turbay —gravemente herido tras un atentado—, cuya mención en los audios generó indignación: “Miguel es un demócrata integral, no un golpista. Esperamos que el doctor Leyva aclare”.

Humberto de la Calle, negociador del acuerdo de paz en el que participó Leyva, también se pronunció: “Muy graves las revelaciones de El País sobre las operaciones de Leyva. Hay que rechazarlas. Una cosa es la crítica y otra la conspiración. El periodo de Petro es intocable”.

Expertos subrayan que un proceso legal de destitución presidencial en Colombia es extremadamente complejo, y podría tomar años, como lo demostró el caso del expresidente Ernesto Samper. En este contexto, las fechas que menciona Leyva —“en no más de 20 días”— resultan inviable desde el marco constitucional.

Mientras tanto, Leyva no ha ofrecido ninguna declaración pública, pese a los reiterados intentos del medio español por contactarlo. La crisis interna generada por estas revelaciones vuelve a poner en el centro del debate la fragilidad institucional en medio de la polarización política que vive el país.