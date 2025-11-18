¿Por qué se cayeron X y ChatGPT a nivel mundial? Esta es la razón

Esta mañana, millones de usuarios a nivel mundial experimentaron un repentino “silencio digital”. Plataformas como la red social X (antes Twitter) y la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT sufrieron una caída. La causa no fue un ataque cibernético masivo, sino un fallo masivo en los sistemas del proveedor de servicios en la nube Cloudflare, que mantiene parte de la infraestructura de internet.

Los usuarios reportaron que el acceso a diferentes sitios web como Pixabay y otras redes sociales como Facebook funcionaban de manera intermitente y no lograban cargar por completo los contenidos.

¿Cuál es la razón de la caída de estos gigantes?

Cloudflare informó en un comunicado web que se han observado fallos internos del servidor de forma generalizada, los denominados “errores 500”, que se está produciendo de forma intermitente.

La empresa ha informado que está investigando el incidente que ha afectado a nivel global e intenta buscar una rápida solución que restablezca los diferentes sitios web que han sido afectados.

La falla también se extendió a videojuegos como ‘League of Legends’ registró, donde los jugadores comunicaron de la imposibilidad para ingresar.

Esta caída mundial impactó grandemente a plataformas globales, como muestra de ello, la propia plataforma Downdetector, encargada de detectar caídas de servicios, experimentó bloqueos.