Presidente Milei lanza cuentas en inglés para ampliar su mensaje a nivel internacional

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/javier-milei" target="_blank">El presidente de Argentina, Javier Milei</a>, presentó oficialmente sus cuentas personales en inglés mediante un video promocional generado con inteligencia artificial, en una apuesta por proyectar su mensaje más allá del ámbito nacional y consolidar su presencia en el escenario internacional.Las nuevas cuentas, habilitadas en plataformas como Instagram, X, YouTube, TikTok y Facebook, operan bajo denominaciones como <b>@jmilei_english</b> y <b>@MileiEnglishOfficial</b>. A través de estos perfiles, el mandatario busca comunicar de forma directa con audiencias angloparlantes, exponiendo su visión política, las principales decisiones de su Gobierno y sus prioridades económicas, sin intermediación de medios extranjeros.