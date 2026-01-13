  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Presidente Milei lanza cuentas en inglés para ampliar su mensaje a nivel internacional

Milei presenta sus redes sociales en inglés con un video generado por IA.
Milei presenta sus redes sociales en inglés con un video generado por IA. @JMilei
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/01/2026 11:27
Milei lanzó sus cuentas personales en inglés, con el objetivo de ampliar el alcance internacional de su mensaje político.

El presidente de Argentina, Javier Milei, presentó oficialmente sus cuentas personales en inglés mediante un video promocional generado con inteligencia artificial, en una apuesta por proyectar su mensaje más allá del ámbito nacional y consolidar su presencia en el escenario internacional.

Las nuevas cuentas, habilitadas en plataformas como Instagram, X, YouTube, TikTok y Facebook, operan bajo denominaciones como @jmilei_english y @MileiEnglishOfficial. A través de estos perfiles, el mandatario busca comunicar de forma directa con audiencias angloparlantes, exponiendo su visión política, las principales decisiones de su Gobierno y sus prioridades económicas, sin intermediación de medios extranjeros.

La presentación de las nuevas cuentas se realizó a través de un video promocional dirigido a audiencias internacionales, en el que el presidente Javier Milei invita a usuarios de diferentes países a sumarse a sus perfiles en inglés.

El material, producido con apoyo de inteligencia artificial, subraya el carácter innovador de la estrategia comunicacional del mandatario, una característica recurrente en su proyección pública.

La iniciativa fue difundida inicialmente desde sus redes oficiales en español y obtuvo rápida repercusión entre seguidores y adherentes, quienes replicaron el contenido en distintas plataformas.

De acuerdo con el mensaje oficial, la propuesta apunta a proyectar “las ideas de la libertad” más allá de las fronteras nacionales y a insertar el discurso presidencial en la agenda del debate internacional.

VIDEOS
Lo Nuevo