Protesta de jubilados y falta de pagos a proveedores afectan suministro de combustible en frontera mexicana

El desabastecimiento de combustibles en la frontera sur de <b><a href="/tag/-/meta/mexico">México</a></b> por la <b>falta de pagos a proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex)</b> se agudizó este lunes por<b> un bloqueo de jubilados a una terminal de la paraestatal en Puerto Chiapas ante ausencias en sus servicios médicos</b>.Los manifestantes <b>exigieron atención médica y suministro de medicamentos</b>, mientras en la región<b> se reportan estaciones de gasolina cerradas, racionamiento a 20 litros por vehículo</b> y largas filas, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar.Las personas que protestan, que dicen integrar un grupo de 425 jubilados y representar unas 180 familias, impidieron el acceso de autotanques a la instalación de Pemex y advirtieron que, <b>si no hay respuesta, escalarán a un paro indefinido a partir del jueves</b>.En paralelo,<b> automovilistas comenzaron compras de pánico ante el aviso de posibles faltantes, mientras algunas gasolineras dejaron de vender y otras restringieron la carga</b> para administrar el inventario disponible.De acuerdo con los jubilados, <b>el conflicto se origina en la ausencia de servicios médicos y de medicamentos durante siete meses, así como en problemas con el hospital que, aseguran, se arrastran desde hace trece meses</b>.A ello suman la falta de pago a proveedores de pipas contratadas para el reparto de combustible, lo que, según expusieron, ha reducido el número de unidades en operación y habría provocado el desabastecimiento en municipios colindantes con Guatemala.<b>Los cierres y racionamientos afectaron a conductores que formaron filas durante horas para abastecerse</b>.En estaciones de Tapachula y zonas aledañas, usuarios consultados indicaron que se desconoce la duración de la contingencia y que no han recibido información oficial sobre tiempos de normalización del suministro.<b>Noé Damián Aragón</b>, jubilado de Pemex, denunció que<b> llevan meses sin atención, médica y medicamentos, por lo que únicamente están pidiendo lo que les corresponde de manera pacífica</b>.<i>'Lo que nosotros pedimos es que la señora presidenta o el director de Pemex nos tomen en cuenta y no nos olviden, porque hemos dejado casi nuestra vida aquí, yo trabajé 37 años con ellos y hasta hoy estamos viendo este tipo de problemas, nosotros estamos pidiendo la reactivación (de los servicios)'</i>, afirmó.Por su parte, Manuel de Jesús Morales, otro trabajador de Pemex, subrayó que el desabastecimiento no es consecuencia de su protesta, porque inició antes por la ausencia de pagos a prestadores de servicio que tienen los autotanques para su repartición.El ciudadano Juan Carlos Ruiz relató que, como muchos otros, esperó <i>'casi dos horas y media' </i>para cargar combustible y, aunque dijo desconocer el motivo de las largas filas, pidió a las autoridades atender el problema<i> 'porque es bastante fuerte'</i>, mientras las autoridades no les dan respuesta.<b>Los jubilados extendieron mantas y cartulinas, exigiendo consultas médicas, medicamentos, atención médica al 100 %</b>, en tanto, conductores reportaron que únicamente 'cinco unidades' estarían en reparto, por la falta de pagos al proveedor de autotanques en la frontera mexicana compartida con Guatemala.<b>El pasado 5 de agosto el Gobierno de México anunció la creación de un vehículo financiero exclusivo para Petróleos Mexicanos (Pemex)</b> de hasta 250.000 millones de pesos (más de $13.000 millones) que <b>será destinado a proyectos estratégicos de la petrolera estatal y pago a proveedores durante 2025</b>.Este instrumento será respaldado con una garantía del Gobierno Federal y contará con recursos provenientes tanto de la banca de desarrollo como de la banca comercial.Antes, el Gobierno mexicano también emitió notas precapitalizadas por $12.000 millones, con el propósito de fortalecer las finanzas de la paraestatal.