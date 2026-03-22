Revista Semana revela los autores del crimen de Miguel Uribe Turbay

La revista colombiana Semana reveló en exclusiva el testimonio de Simeone Pérez Marroquín, alias El Viejo, condenado por el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En su declaración, aseguró que la disidencia de las FARC conocida como la Segunda Marquetalia fue la autora intelectual del crimen ocurrido en Bogotá el 7 de junio de 2025.

Uribe Turbay, abogado y político de 38 años, era senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, y su trayectoria académica incluía estudios en la Universidad de los Andes y un posgrado en la Harvard Kennedy School.

Su asesinato, perpetrado en el barrio Modelia, conmocionó al país y se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de la seguridad política en Colombia.