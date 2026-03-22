Revista Semana revela los autores del crimen de Miguel Uribe Turbay

Alias El Viejo, sentenciado a 22 años de prisión como autor material, detalló en su confesión la planeación del atentado y la participación de intermediarios, señalando directamente a la Segunda Marquetalia como responsable de ordenar el magnicidio. La revelación ha generado un intenso debate sobre la capacidad de las disidencias armadas para atentar contra figuras de alto perfil y sobre el impacto que este hecho tiene en la política de 'paz total', cuestionada por la presunta participación de excomandantes en actividades criminales. Dirigentes políticos han exigido que la Fiscalía avance en la investigación para esclarecer si hubo otros responsables intelectuales y determinar el objetivo político detrás del crimen. La familia de Uribe Turbay, por su parte, ha pedido justicia plena y transparencia en el proceso.