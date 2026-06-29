Se lesiona en Venezuela una perra del equipo de rescate español

Una perra de rescate perteneciente al equipo español que participa en las operaciones de búsqueda y salvamento en Venezuela resultó herida mientras trabajaba en la localización de posibles supervivientes, según informaron medios venezolanos.

El animal sufrió una lesión, presuntamente una fractura en una de sus patas, mientras realizaba labores de rastreo en la zona de La Guaira, una de las áreas afectadas por los recientes terremotos. Tras el incidente, fue atendida de inmediato por los equipos de emergencia que se encontraban en el lugar, quienes le brindaron asistencia veterinaria inicial.