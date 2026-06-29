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Se lesiona en Venezuela una perra del equipo de rescate español

Perra del equipo español de rescate sufre lesión mientras rastreaba sobrevivientes
Perra del equipo español de rescate sufre lesión mientras rastreaba sobrevivientes Redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/06/2026 10:31
Perra rescatista del equipo español resulta herida durante labores de búsqueda en Venezuela.

Una perra de rescate perteneciente al equipo español que participa en las operaciones de búsqueda y salvamento en Venezuela resultó herida mientras trabajaba en la localización de posibles supervivientes, según informaron medios venezolanos.

El animal sufrió una lesión, presuntamente una fractura en una de sus patas, mientras realizaba labores de rastreo en la zona de La Guaira, una de las áreas afectadas por los recientes terremotos. Tras el incidente, fue atendida de inmediato por los equipos de emergencia que se encontraban en el lugar, quienes le brindaron asistencia veterinaria inicial.

Pese al percance, los equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda y salvamento en las zonas más impactadas por el sismo, con el apoyo de unidades caninas especializadas, consideradas fundamentales para la localización de personas atrapadas entre los escombros.

Hasta el momento, no se han ofrecido más detalles sobre el estado de la perra ni sobre el alcance de la lesión.

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