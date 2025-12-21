Se reanuda escrutinio especial en Honduras, después de doce horas de interrupción

El escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre para revisar 2.792 actas electorales con inconsistencias se reanudó este domingo hacia las 11:00 local (17:00 GMT), según la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una interrupción de varias horas.

Hacia las 12:00 hora local (18:00 GMT), con la reanudación del escrutinio especial, el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguía al frente con 1.371.957 votos (40,29 %).

Salvador Nasralla, candidato del también conservador Partido Liberal, seguía en el segundo lugar con 1.347.162 (39,56 %), y la candidata oficialista Rixi Moncada, quien pedía la nulidad total de las elecciones, en el tercero con 651.578 sufragios (19,13 %), con el 99,87 % de las actas escrutadas.

El conteo especial se paralizó después de varias denuncias hechas por las consejeras Ana Paola Hall, presidenta del CNE, y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional ante ese organismo, sobre “mayores dificultades internas y externas”, algunas provenientes del tercer consejero, Marlon Ochoa, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

La página dejó de proporcionar los resultados hacia las 23:00 hora local del sábado (05:00 GMT).

Desde el pasado jueves, cuando se inició el escrutinio especial con un retraso de cinco días, se han escrutado 1.012, según los últimos registros del CNE. El proceso es seguido por observadores nacionales e internacionales, fiscales y auditoría estatal, entre otros.

La ley establece que el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados de las elecciones generales, en las que los hondureños votaron para elegir a sus autoridades en los niveles presidencial, municipal y legislativo.