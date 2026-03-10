Secretario de Guerra anticipa el día más intenso de ataques en Irán mientras crece la tensión

La tensión en Oriente Próximo continúa escalando en medio de nuevas declaraciones de autoridades de Estados Unidos e Irán, mientras el conflicto armado supera ya los diez días de enfrentamientos.El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que este martes podría convertirse en <b>'el día más intenso de ataques en Irán'</b>. Según afirmó, la guerra terminará <b>'cuando EE. UU. quiera</b>', al considerar que el gobierno iraní se encuentra '<b>desesperado y desconcertado'</b>, con dificultades para responder a las ofensivas militares.Poco antes, el presidente estadounidense Donald Trump dejó abierta la posibilidad de entablar conversaciones con el Gobierno de Irán. '<b>Es posible'</b>, pero fueron rechazadas por la Guardia Revolucionaria de Irán, que sostuvo que no será Washington quien determine el desenlace de la guerra. '<b>Será Irán quien determine el fin de la guerra'</b>, afirmó el cuerpo militar vinculado al régimen de los ayatolás.Por su parte, el general de brigada Mohammad Akramnia afirmó que las operaciones realizadas por unidades de drones del Ejército iraní y por las unidades de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica<b> han sido efectivas</b>. De acuerdo con el oficial, los ataques se han basado en tecnologías modernas y sistemas actualizados de guía y control, lo que ha permitido 'han tenido un desempeño efectivo en la destrucción de posiciones enemigas'.