Segunda vuelta electoral de Perú: Keiko Fujimori se perfila como ganadora

La conservadora Keiko Fujimori se perfila como la próxima presidenta de Perú luego de tomar una ligera ventaja sobre su rival de izquierda, Roberto Sánchez, en una segunda vuelta electoral marcada por la incertidumbre, las impugnaciones y una diferencia de apenas unos miles de votos.

Aunque las autoridades electorales aún no han proclamado oficialmente a la ganadora, el conteo del 100% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestra a Fujimori al frente de la contienda por un margen extremadamente estrecho, lo que ha obligado a esperar la revisión de las denominadas actas observadas antes de emitir un resultado definitivo, informó El País.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, la candidata de Fuerza Popular mantiene una ventaja de poco más de 4,000 votos sobre Sánchez, una diferencia mínima en una elección en la que participaron millones de peruanos. Las autoridades electorales han indicado que la resolución de más de 1,500 actas observadas será determinante para confirmar el resultado final.

La disputa ha mantenido en vilo al país durante toda la semana posterior a la votación. En distintos momentos del conteo ambos candidatos llegaron a intercambiar posiciones en el liderazgo, reflejando la profunda polarización que atraviesa Perú y la fragmentación de su sistema político.

Para Fujimori, estos resultados representan la posibilidad de alcanzar finalmente la Presidencia después de tres intentos fallidos.

La líder del fujimorismo perdió las elecciones presidenciales de 2011 frente a Ollanta Humala, las de 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski y las de 2021 frente a Pedro Castillo, en todos los casos por márgenes relativamente estrechos. Su eventual victoria en 2026 marcaría el regreso del movimiento político fundado por su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, al Palacio de Gobierno.

La campaña de Fujimori se centró en temas como la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado y la estabilidad económica, asuntos que cobraron relevancia ante el incremento de la violencia y la prolongada crisis política que ha golpeado al país durante los últimos años.

Si la ventaja se confirma tras la revisión de las actas observadas, Fujimori asumirá el mando de un país que ha vivido una de las etapas más turbulentas de su historia reciente.

Perú ha tenido una sucesión constante de presidentes, crisis institucionales, enfrentamientos entre poderes del Estado y una creciente desconfianza ciudadana hacia la clase política. El próximo gobierno deberá enfrentar además desafíos relacionados con la inseguridad, la desaceleración económica y la estabilidad democrática.

Mientras tanto, el país permanece atento al pronunciamiento final de las autoridades electorales.