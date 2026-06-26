Sismo de magnitud 5.1 sacude la costa de Nicaragua, reporta el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá

Un sismo de magnitud 5.1 se registró la mañana de este viernes 26 de junio frente a la costa de Nicaragua, según el reporte preliminar emitido por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGCP Panamá-UP).

De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 6:57:26 a.m. (hora local) y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial.

El evento fue localizado cerca de la costa de Nicaragua, de acuerdo con la información publicada por el instituto a través de sus canales oficiales.

El IGCP Panamá-UP indicó que se trata de un reporte preliminar, por lo que los datos sobre la magnitud, profundidad y ubicación podrían actualizarse conforme avance el análisis de los registros sísmicos.

Hasta el momento, las autoridades de Nicaragua no han informado sobre personas heridas, daños materiales ni la emisión de una alerta de tsunami tras el movimiento telúrico.

El sismo ocurre apenas dos días después de los devastadores terremotos registrados en Venezuela, que han dejado 235 fallecidos y 4,300 heridos, aunque hasta ahora no existe información que relacione ambos eventos sísmicos.