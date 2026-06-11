‘Todas las opciones están sobre la mesa’: Pentágono no descarta una captura o eliminación contra Díaz-Canel

La relación entre Estados Unidos y Cuba volvió a tensarse este miércoles después de que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmara que “todas las opciones están sobre la mesa” al ser consultado sobre la posibilidad de una operación militar dirigida contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Las declaraciones se producen en un contexto de creciente presión política, económica y diplomática de Washington sobre La Habana. Durante una visita al Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida, Hegseth evitó descartar cualquier escenario y aseguró que el Pentágono mantiene planes para múltiples contingencias. El funcionario fue preguntado específicamente sobre la posibilidad de una operación de “captura o eliminación” contra Díaz-Canel, similar a acciones recientes emprendidas por Washington en la región, y respondió que el Departamento de Defensa siempre desarrolla alternativas para presentar al presidente Donald Trump.

“Todas las opciones están sobre la mesa”

El jefe del Pentágono insistió en que su labor consiste en preparar respuestas para distintos escenarios y sostuvo que el Gobierno cubano enfrenta una presión cada vez mayor. “Tenemos opciones por todos lados”, afirmó Hegseth, quien añadió que los líderes suelen tomar decisiones equivocadas cuando se encuentran bajo fuertes niveles de presión. Aunque evitó confirmar planes concretos, dejó claro que el Departamento de Defensa está preparado para responder a cualquier instrucción del comandante en jefe. Horas antes, durante una visita a la Base Naval de Guantánamo, el funcionario aseguró que el futuro de Cuba “está en manos del presidente de Estados Unidos y del liderazgo cubano”, y afirmó que las fuerzas armadas estadounidenses estarán listas para cualquier contingencia que pudiera surgir.

La respuesta de Cuba

Las declaraciones provocaron una rápida reacción de La Habana. El representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón, rechazó las afirmaciones de Hegseth y defendió la soberanía de la isla. A través de sus redes sociales, el diplomático sostuvo que el futuro del país corresponde exclusivamente al pueblo cubano y a sus instituciones, calificando de equivocada cualquier insinuación de que el destino de Cuba dependa de decisiones tomadas en Washington. Hasta el momento, el Gobierno cubano no ha emitido una respuesta oficial más amplia sobre las declaraciones del secretario de Defensa.

Nuevas sanciones y mayor presión