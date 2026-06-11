‘Todas las opciones están sobre la mesa’: Pentágono no descarta una captura o eliminación contra Díaz-Canel

Las declaraciones provocaron una rápida reacción de <b>La Habana</b>. El representante permanente de <b>Cuba </b>ante las <b>Naciones Unidas</b>, <b>Ernesto Soberón</b>, rechazó las afirmaciones de <b>Hegseth </b>y defendió la soberanía de la isla.A través de sus redes sociales, el diplomático sostuvo que <b>el futuro del país corresponde exclusivamente al pueblo cubano y a sus instituciones</b>, calificando de equivocada cualquier insinuación de que el destino de <b>Cuba </b>dependa de decisiones tomadas en <b>Washington</b>.Hasta el momento, el Gobierno cubano no ha emitido una respuesta oficial más amplia sobre las declaraciones del secretario de Defensa.