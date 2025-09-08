Tribunal de Apelaciones confirma millonaria indemnización a escritora por difamación contra Trump

Un tribunal federal de apelaciones ratificó una compensación multimillonaria a la escritora E. Jean Carroll tras confirmar que el expresidente Donald Trump difamó su nombre, según informó El Tiempo. Este veredicto, basado en una sentencia previa, fortalece los mecanismos de responsabilidad civil por declaraciones ofensivas.

El tribunal de apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos ha mantenido una indemnización de 83.3 millones de dólares, dictada por un tribunal inferior contra Donald Trump por difamar a E. Jean Carroll, tras sus acusaciones de violación en los años noventa.

La defensa de Trump alegó que la reciente ampliación de la inmunidad presidencial —aprobada por el Tribunal Supremo en verano de 2024— debería protegerlo, ya que las difamaciones iniciales ocurrieron durante su primer mandato. No obstante, el tribunal rechazó ese argumento en forma unánime.

En el proceso original, Carroll fue considerada víctima de abuso sexual y difamación. La compensación suma las reivindicaciones del daño emocional y reputacional. En un veredicto anterior (mayo de 2023), Trump ya había sido obligado a pagar unos 5 millones de dólares por abusos y difamación.

Este fallo reafirma la responsabilidad de figuras públicas ante difamaciones y marca un precedente importante en demandas de carácter civil contra autoridades. Observadores señalan su impacto en futuros procesos por abuso de poder y declaraciones ofensivas.