Trump afirma que Estados Unidos no necesita apoyo para reabrir el estrecho de Ormuz

<a href="/tag/-/meta/donald-trump">El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,</a> afirmó este martes 17 de marzo que su país no necesita la ayuda de nadie para reabrir militarmente el estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones con Irán y tras la negativa de varios aliados a participar en una coalición internacional.En un mensaje difundido en la plataforma Truth Social, el mandatario aseguró que <b>la mayoría de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han declinado involucrarse en la operación impulsada por Washington.</b><i>'La mayoría de nuestros ‘aliados’ de la OTAN nos ha informado que no quieren involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán',</i> señaló.Trump sostuvo que, ante lo que calificó como el 'éxito militar' de Estados Unidos, ya no considera necesario contar con el respaldo de otras naciones. <i><b>'No necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN: ¡Nunca la necesitamos!'</b></i><b>, enfatizó.</b>El presidente también confirmó que su propuesta para conformar una coalición internacional destinada a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz —una vía estratégica clave para el tránsito mundial de petróleo—<b> fue rechazada no solo por miembros de la OTAN, sino también por países como Australia, Japón y Corea del Sur.</b>El pronunciamiento de Trump marca un endurecimiento en su postura frente a sus aliados tradicionales y refuerza la posibilidad de una acción unilateral de Washington en la región.