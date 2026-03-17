Trump afirma que Estados Unidos no necesita apoyo para reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes 17 de marzo que su país no necesita la ayuda de nadie para reabrir militarmente el estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones con Irán y tras la negativa de varios aliados a participar en una coalición internacional.

En un mensaje difundido en la plataforma Truth Social, el mandatario aseguró que la mayoría de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han declinado involucrarse en la operación impulsada por Washington.

”La mayoría de nuestros ‘aliados’ de la OTAN nos ha informado que no quieren involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán”, señaló.

Trump sostuvo que, ante lo que calificó como el “éxito militar” de Estados Unidos, ya no considera necesario contar con el respaldo de otras naciones.

”No necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN: ¡Nunca la necesitamos!”, enfatizó.

El presidente también confirmó que su propuesta para conformar una coalición internacional destinada a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz —una vía estratégica clave para el tránsito mundial de petróleo— fue rechazada no solo por miembros de la OTAN, sino también por países como Australia, Japón y Corea del Sur.

El pronunciamiento de Trump marca un endurecimiento en su postura frente a sus aliados tradicionales y refuerza la posibilidad de una acción unilateral de Washington en la región.