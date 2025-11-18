Trump agradece a Panamá por apoyar en la ONU la creación de la ‘Junta de paz’ para Gaza

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, agradeció a Panamá y a otros 14 países, por su voto, en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, en donde se aprobó una resolución que reconoce y respalda la creación de una “Junta de paz” para Gaza.

El Consejo de Seguridad adoptó este lunes 17 de noviembre una resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan de Trump para Gaza, y que incluye un gobierno transitorio y el despliegue de una fuerza internacional.

El documento se detalló el apoyo a la segunda fase del plan de 20 puntos de Trump, que logró un alto el fuego en octubre tras dos años de guerra y la liberación de rehenes y detenidos.

AGRADECIMIENTO

La nota de agradecimiento fue publicada por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, en sus redes sociales.

“Gracias, Panamá, por apoyar la visionaria Junta de Paz del presidente Trump, un paso decisivo hacia la estabilidad global”, dijo Cabrera en su publicación.

Trump en su red Truth Social calificó el voto como “una de las mayores aprobaciones en la historia de las Naciones Unidas”.

Además, el mandatario afirmó que marcará un hito global. “Conducirá a una mayor paz en todo el mundo, ¡y es un momento de verdadera proporción histórica!”

En su mensaje, el mandatario agradeció a China, Rusia, Francia, Reino Unido, Argelia, Dinamarca, Grecia, Guyana, Corea del Sur, Pakistán, Panamá, Sierra Leona, Eslovenia y Somalia.

Asimismo, expresó su gratitud hacia otros países que, según él, respaldaron la iniciativa aun sin formar parte del Consejo: Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia, Turquía y Jordania.