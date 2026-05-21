Trump asegura que no habrá escalada con Cuba tras acusación contra Raúl Castro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la acusación presentada por el Departamento de Justicia contra el exgobernante cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996.

Según información proporcionada por El Mundo, durante declaraciones a medios estadounidenses, Trump aseguró que se trata de “un día muy importante” para la comunidad cubana, luego de que fiscales federales formalizaran cargos relacionados con el incidente en el que fueron destruidas aeronaves pertenecientes al grupo de exiliados Hermanos al Rescate.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Castro, quien en ese momento era ministro de Defensa de Cuba, habría tenido participación en la operación aérea. Entre los delitos señalados figuran asesinato y destrucción de aeronaves civiles.

Según dio a conocer El Mundo, el mandatario estadounidense también afirmó que agencias de inteligencia de Estados Unidos continúan operando en Cuba y señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene contactos y conversaciones vinculadas a la situación en la isla. “No habrá escalada. No creo que sea necesario”, señaló al ser consultado sobre posibles acciones hacia el gobierno cubano.

El caso vuelve a poner atención sobre uno de los hechos más polémicos en las relaciones entre Washington y La Habana, ocurrido en febrero de 1996, cuando las avionetas de Hermanos al Rescate fueron derribadas en un operativo que generó condenas internacionales y tensiones diplomáticas entre ambos países.