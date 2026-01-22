Trump demanda a JP Morgan por $5.000 millones y eleva su pulso contra la banca estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda multimillonaria contra JP Morgan Chase y su director ejecutivo, Jamie Dimon, acusándolos de exclusión financiera, persecución política y prácticas comerciales desleales tras el 6 de enero de 2021. El litigio, interpuesto ante un tribunal estatal del condado de Miami-Dade, exige al menos 5.000 millones de dólares en compensación. Trump sostiene que el banco más grande del país canceló de forma abrupta varias de sus cuentas, una decisión que —según la demanda— respondió a presiones ideológicas posteriores al asalto al Capitolio y no a criterios financieros objetivos.

De acuerdo con el documento legal, JP Morgan habría incumplido sus propios principios internos al cerrar unilateralmente los productos bancarios del entonces expresidente, sin previo aviso ni posibilidad de corrección. La acción judicial también imputa a Jamie Dimon una presunta violación de la legislación de Florida sobre prácticas comerciales engañosas.

El 6 de enero, el trasfondo político y la desbancarización

Tras el ataque al Capitolio, uno de los episodios más traumáticos de la historia política reciente de Estados Unidos, numerosas empresas cortaron vínculos con Trump. Plataformas digitales bloquearon sus cuentas y varias corporaciones limitaron su acceso a servicios clave, lo que dio pie a una oleada de demandas impulsadas por el líder republicano. Cinco años después, Trump sigue sin reconocer la victoria electoral de Joe Biden y mantiene su narrativa de fraude, pese a los fallos judiciales que descartaron irregularidades. En ese contexto, su equipo legal sostiene que JP Morgan actuó motivado por “presiones sociales y políticas” y por el deseo de distanciarse de sus posturas conservadoras.

“El banco decidió desbancarizar a los demandantes porque creyó que el clima político lo hacía conveniente”, afirma el escrito presentado por su abogado, Alejandro Brito, citado por CNBC.

Choque con la Reserva Federal y escalada con Dimon