Trump demanda a JP Morgan por $5.000 millones y eleva su pulso contra la banca estadounidense

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/busquedas/-/search/donald%20trump/false/false/19840122/20260122/date/true/true/0/0/meta/0/0/0/1" target="_blank">El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</a></b>, presentó una demanda multimillonaria contra <b>JP Morgan Chase</b> y su director ejecutivo, <b>Jamie Dimon</b>, acusándolos de exclusión financiera, persecución política y prácticas comerciales desleales tras el 6 de enero de 2021.El litigio, interpuesto ante un tribunal estatal del condado de Miami-Dade, exige al menos <b>5.000 millones de dólares</b> en compensación. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/busquedas/-/search/donald%20trump/false/false/19840122/20260122/date/true/true/0/0/meta/0/0/0/1" target="_blank">Trump</a></b> sostiene que el banco más grande del país canceló de forma abrupta varias de sus cuentas, una decisión que —según la demanda— respondió a presiones ideológicas posteriores al asalto al Capitolio y no a criterios financieros objetivos.