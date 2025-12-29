Trump dice que EE.UU. destruyó una ‘gran instalación’ dentro de su campaña contra Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país destruyó una “gran instalación” la semana pasada dentro de la campaña contra el narcotráfico liderado, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

“Acabamos de destruir —no sé si lo leyeron o lo vieron— tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro”, dijo Trump este viernes en una entrevista a un podcast de radio que ha sido recogida este lunes por medios estadounidenses.

El mandatario no especificó la naturaleza de la instalación y hasta el momento su Administración no se ha hecho eco del golpe. De confirmarse, sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe.