Boquete celebrará la Feria de las Flores y del Café del 7 al 18 de enero

La Feria Internacional de las Flores y del Café se desarrollará del 7 al 18 de enero en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, consolidándose como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del país.

Durante la conferencia de prensa del evento, los organizadores informaron que el costo de entrada se mantendrá en $2.50, permitiendo el acceso del público a exposiciones florales, muestras del café nacional, actividades culturales y presentaciones artísticas.

En materia de seguridad, se anunció que más de 400 unidades de la Policía Nacional estarán desplegadas durante todos los días de feria, garantizando un evento seguro y ordenado. Además, se contará con servicio de transporte las 24 horas del día, del 7 al 18 de enero, para facilitar la movilización de los visitantes.

Las autoridades y organizadores recomendaron a la ciudadanía asistir temprano, debido a la alta afluencia de público que se espera este año. En ese sentido, informaron que se están habilitando lotes adicionales de estacionamientos para cubrir la alta demanda de vehículos que llegan al distrito durante la feria.

En cuanto al entretenimiento, el evento contará con un cartel artístico que incluye a Samy y Sandra Sandoval, Alejandro Torres, Jonathan Chávez, Ulpiano Vergara, Joey Montana, la Orquesta La Clave y Carlos Staff, quienes se presentarán a lo largo de las distintas jornadas.

Asimismo, se informó que los niños podrán disfrutar de aparatos mecánicos, ampliando la oferta recreativa para toda la familia.

La Feria Internacional de las Flores y del Café representa un importante impulso para el turismo y la economía local, atrayendo cada año a miles de visitantes nacionales y extranjeros.