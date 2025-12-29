Boquete celebrará la Feria de las Flores y del Café del 7 al 18 de enero

La <b>Feria Internacional de las Flores y del Café</b> se desarrollará del <b>7 al 18 de enero</b> en el distrito de <b>Boquete</b>, provincia de Chiriquí, consolidándose como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del país.Durante la conferencia de prensa del evento, los organizadores informaron que <b>el costo de entrada se mantendrá en $2.50</b>, permitiendo el acceso del público a exposiciones florales, muestras del café nacional, actividades culturales y presentaciones artísticas.En materia de seguridad, se anunció que <b>más de 400 unidades de la Policía Nacional estarán desplegadas</b> durante todos los días de feria, garantizando un evento <b>seguro y ordenado</b>. Además, se contará con <b>servicio de transporte las 24 horas del día</b>, del 7 al 18 de enero, para facilitar la movilización de los visitantes.Las autoridades y organizadores recomendaron a la ciudadanía <b>asistir temprano</b>, debido a la alta afluencia de público que se espera este año. En ese sentido, informaron que <b>se están habilitando lotes adicionales de estacionamientos</b> para cubrir la alta demanda de vehículos que llegan al distrito durante la feria.En cuanto al entretenimiento, el evento contará con un cartel artístico que incluye a <b>Samy y Sandra Sandoval, Alejandro Torres, Jonathan Chávez, Ulpiano Vergara, Joey Montana, la Orquesta La Clave y Carlos Staff</b>, quienes se presentarán a lo largo de las distintas jornadas.Asimismo, se informó que <b>los niños podrán disfrutar de aparatos mecánicos</b>, ampliando la oferta recreativa para toda la familia.La Feria Internacional de las Flores y del Café representa un importante impulso para el turismo y la economía local, atrayendo cada año a miles de visitantes nacionales y extranjeros.