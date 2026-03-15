Trump endurece postura con Irán mientras Israel anticipa una guerra más larga

El ejército israelí estima que la guerra contra <b><a href="/tag/-/meta/iran">Irán </a></b>que comenzó junto a Estados Unidos el pasado 28 de febrero <b>podría prolongarse hasta entre tres y seis semanas más</b>, porque aún 'tenemos miles de objetivos por delante', dijo a la cadena <b>CNN </b>el portavoz militar de las <b>Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)</b>.<i>'Estamos preparados, en coordinación con nuestros aliados estadounidenses, con planes que se extenderán al menos hasta la festividad judía de la Pascua (que comienza el 1 de abril) , dentro de unas tres semanas. Y tenemos planes más ambiciosos que abarcan incluso tres semanas más'</i>, afirmó el general de brigada <b>Effie Defrin</b>.No obstante, dejó claro que las Fuerzas de Defensa israelíes <i>'no trabajan con un cronómetro ni con un calendario, sino para lograr sus objetivos'</i>, que consisten en <i>'debilitar gravemente al régimen iraní'</i>.El presidente estadounidense, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, afirmó el sábado a <b>NBC </b>que <b>no está dispuesto en este momento a llegar a un acuerdo con Irán</b>, pese a que ese país<i> 'quiere llegar a un acuerdo'</i> porque, según el mandatario, las condiciones <i>'aún no son lo suficientemente buenas'</i>.Aseguró que para que eso se logre cualquier condición tendrá que ser 'muy sólida' y debe incluir un compromiso de Irán de dejar de lado su ambición de armas nucleares.Defrin dijo además a <b>CNN </b>que, desde el 28 de febrero, <b>la Fuerza Aérea israelí ha llevado a cabo unas 400 oleadas de ataques en el oeste y el centro de Irán</b> que se han centrado en desmantelar infraestructuras y atacar a operativos de las unidades de fuego, defensa y producción.El portavoz militar considera que los masivos ataques que realizan junto con EE.UU. empujó a Hizbulá en el Líbano a unirse al conflicto, a diferencia de su decisión de mantenerse al margen durante la llamada guerra de los doce días del verano pasado.<i>'En junio, comprendieron que se trataba de una campaña limitada en Irán, así que no atacaron. Ahora que todo se ha hecho público, se suman a la lucha'</i>, argumentó Defrin.