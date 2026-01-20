Trump evita pronunciarse sobre retomar el control del Canal de Panamá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó este martes 20 de enero pronunciarse sobre “retomar” el control del Canal de Panamá, al ser consultado por una periodista en medio de la conferencia de prensa.

Durante la conferencia, una periodista le recordó que el año pasado había mencionado su intención de recuperar el Canal de Panamá y le preguntó si ese tema seguida “sobre la mesa” en momentos en que también se ha hablado de Groenlandia dentro de su discurso geopolítico. Ante la pregunta, Trump respondió de manera tajante: “No voy a discutir ese punto”, sin ofrecer mayores explicaciones.

La respuesta del mandatario reaviva la atención sobre unas declaraciones que en su momento generaron reacciones tanto en Panamá como en la comunidad internacional.

Aunque Trump no profundizó en el tema ni confirmó si mantiene esa postura, su negativa a descartar el asunto deja abierta la interpretación sobre el alcance real de sus afirmaciones pasadas, en un contexto en el que su discurso sobre intereses estratégicos de Estados Unidos ha vuelto a incluir referencias a territorios y posiciones clave a nivel global.