Tucker Carlson denuncia espionaje de la CIA por sus contactos en Irán

El periodista y comentarista político estadounidense Tucker Carlson aseguró que agencias de inteligencias de Estados Unidos habrían interceptado sus mensajes de texto con contactos en Irán antes del inicio del conflicto en Oriente Medio y que el Gobierno estaría considerando acusarlo de actuar como agente de una potencia extranjera.

En un video difundido en redes sociales, Carlson afirmó que la Agencia Central de Inteligencia estaría preparando una denuncia penal para remitirla al Departamento de Justicia de Estados Unidos, basada en sus comunicaciones con personas en Irán.

“¿Cuál es el delito? Hablar con gente en Irán antes de la guerra”, afirmó el comunicador, quien negó haber actuado en nombre de algún gobierno extranjero.

Según Carlson, el posible cargo se basaría en la Foreign Agents Registration Act, que exige que quienes realicen actividades de lobby o representación política para gobiernos extranjeros se registren ante las autoridades estadounidenses.

El comentarista rechazó esa posibilidad y aseguró que sus comunicaciones forman parte de su trabajo periodístico. “No soy agente de ninguna potencia extranjera. Solo tengo una lealtad, y esa es a Estados Unidos”, sostuvo.

Carlson también afirmó que el espionaje a ciudadanos estadounidenses podría ser más común de lo que se cree y criticó que, en tiempos de guerra, los gobiernos tienden a volverse más restrictivos con las libertades civiles.

“La ironía es que Estados Unidos libra guerras en nombre de la libertad, pero durante la guerra hay cada vez menos libertad dentro del país”, señaló.

El periodista agregó que no es la primera vez que agencias de inteligencia habrían interceptado sus comunicaciones. Recordó que en 2021, cuando trabajaba en Fox News, supuestamente fueron filtrados a medios mensajes relacionados con sus intentos de entrevistar al presidente ruso Vladimir Putin.

Carlson es una de las figuras más influyentes del periodismo y el comentario político conservador en Estados Unidos.

Durante años fue presentador estrella de Fox News, donde condujo el programa “Tucker Carlson Tonight”, antes de abandonar la cadena en 2023.

Desde entonces produce contenido independiente y entrevistas políticas que difunde principalmente a través de plataformas digitales y redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente la existencia de una investigación penal contra el comentarista.