Un comité de la ONU acusa a Israel de cometer un genocidio contra los niños palestinos

Un comité de investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a las fuerzas de seguridad de Israel de cometer abusos y asesinatos deliberados contra niños palestinos, ocho meses después del alto el fuego decretado entre ese país y Hamás en la Franja de Gaza. Las conclusiones del comité señalan que las muertes forman parte de una estrategia destinada a destruir el futuro del pueblo palestino en Gaza y sostienen que estos hechos constituyen un genocidio.

Entre los hechos documentados por los investigadores independientes figura la muerte de niños palestinos a manos de las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada, hechos que la comisión calificó en su informe como crímenes de guerra. Asimismo, los investigadores sostienen que Israel ha atacado a menores palestinos en Gaza de dos maneras: mediante disparos directos y a través del uso de armas de alto impacto que han provocado ataques generalizados y sistemáticos contra edificios residenciales, escuelas y campamentos de refugiados repletos de niños. De igual forma, la comisión de la ONU criticó a Israel por no proteger a los menores palestinos en Cisjordania frente a ataques perpetrados por las fuerzas de seguridad israelíes y colonos judíos.

En este sentido, el equipo de investigación recuerda que toda persona menor de 18 años es considerada un niño, de acuerdo con el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El diario estadounidense The New York Times informó que, si bien el reporte no especificó casos de adolescentes mayores que hubieran participado en combates, las cifras recogidas por la investigación, que muestran un elevado número de niños varones fallecidos, “reflejan una política de atacar a los niños debido a que son percibidos como terroristas o futuros terroristas”.

El presidente del grupo de investigadores, Srinivasan Muralidhar, afirmó que “incluso después del alto el fuego de octubre de 2025, los niños siguen siendo asesinados y gravemente heridos, lo que demuestra el continuo desprecio de Israel por la tregua y por la protección que el derecho internacional otorga a los niños palestinos”. “La protección, el cuidado y la supervivencia de los niños palestinos son inseparables del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”, añadió.

El informe tampoco precisa el número de niños palestinos fallecidos desde el inicio de la tregua entre Israel y Hamás. No obstante, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó la semana pasada que, en promedio, un niño palestino ha muerto cada día desde el inicio de ese cese de hostilidades. “Fueron asesinados en sus hogares, en sus escuelas, mientras jugaban al fútbol o pescaban. Murieron por disparos, bombardeos y ataques aéreos”, declaró James Elder, portavoz de Unicef, citado por The New York Times.

La respuesta de Israel no tardó en llegar. Mientras la misión israelí ante la sede de la ONU en Ginebra (Suiza) calificó el informe como “una farsa difamatoria” contra su país, el Ministerio de Exteriores de Israel aseguró que el reporte “borra por completo a los niños israelíes que fueron brutalmente asesinados, secuestrados y atacados por Hamás, al tiempo que ignora el uso cínico que Hamás hace de los niños palestinos como escudos humanos y peones de guerra”.