Violentos disturbios en Irlanda del Norte dejan barrios incendiados tras ataque con cuchillo en Belfast

Dirigentes políticos de distintos sectores condenaron los actos de violencia y rechazaron los mensajes que circulan en redes sociales alentando nuevas movilizaciones.La ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, calificó los ataques contra familias inmigrantes como actos de 'cobardía', mientras que el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Hilary Benn, responsabilizó a grupos violentos organizados de promover el caos.Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que las agresiones estuvieron motivadas por el origen de las víctimas y advirtió que no tolerará manifestaciones de odio ni ataques contra comunidades vulnerables.