Violentos disturbios en Irlanda del Norte dejan barrios incendiados tras ataque con cuchillo en Belfast

Una ola de violencia sacudió a Irlanda del Norte durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles, dejando calles devastadas, viviendas consumidas por las llamas y un creciente clima de tensión social tras un brutal ataque ocurrido en Belfast. Vehículos, autobuses, contenedores y mobiliario urbano fueron incendiados en distintos puntos del territorio, mientras grupos de encapuchados atacaban inmuebles vinculados, o supuestamente vinculados, a familias inmigrantes y minorías étnicas. Las escenas de caos se produjeron después de que un hombre de origen sudanés fuera acusado de intentar asesinar a un vecino del norte de Belfast en un violento ataque con arma blanca que conmocionó al país.

El ataque que desencadenó la crisis

La agresión ocurrió la noche del lunes, cuando un ciudadano sudanés identificado por las autoridades como Hadi Alodid presuntamente intentó decapitar a un hombre de aproximadamente 40 años utilizando un cuchillo de cocina. La víctima, Stephen Ogilvie, trabajador del sistema público de salud británico, sufrió heridas de gravedad en el rostro, cuello y espalda, además de perder un ojo durante el ataque. Actualmente permanece hospitalizado. Alodid, quien había llegado a Belfast en febrero de 2023 tras viajar desde Sudán a través de Francia e Irlanda, compareció este miércoles ante un tribunal que ordenó su detención preventiva mientras continúa el proceso judicial por intento de asesinato.

Ataques contra inmigrantes y familias enteras

Tras conocerse el hecho, comenzaron protestas que rápidamente derivaron en disturbios y ataques dirigidos contra inmigrantes. Grupos violentos incendiaron viviendas y obligaron a varias familias a abandonar sus hogares en medio del fuego. Las autoridades reportaron al menos cinco personas heridas, entre ellas tres civiles y dos agentes policiales. El jefe de la Policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, informó que cerca de un centenar de personas están siendo investigadas por su presunta participación en los desórdenes. Las imágenes difundidas durante la jornada mostraron varios sectores de Belfast convertidos en escenarios de destrucción, con edificios calcinados y calles cubiertas por restos de barricadas y vehículos quemados.

Autoridades denuncian xenofobia y extremismo

Dirigentes políticos de distintos sectores condenaron los actos de violencia y rechazaron los mensajes que circulan en redes sociales alentando nuevas movilizaciones. La ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, calificó los ataques contra familias inmigrantes como actos de “cobardía”, mientras que el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Hilary Benn, responsabilizó a grupos violentos organizados de promover el caos. Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que las agresiones estuvieron motivadas por el origen de las víctimas y advirtió que no tolerará manifestaciones de odio ni ataques contra comunidades vulnerables.

La familia de la víctima pide calma

En medio de la creciente tensión, los familiares de Stephen Ogilvie difundieron un comunicado en el que agradecieron a las personas que intervinieron para detener al agresor y salvarle la vida. Asimismo, hicieron un llamado a evitar represalias y destacaron la contribución de miles de inmigrantes al funcionamiento del Reino Unido, especialmente en sectores como la salud y la hostelería. “No queremos que esta tragedia sea utilizada para dividir a la sociedad o fomentar la hostilidad”, señalaron.

Un problema que vuelve a encender las calles