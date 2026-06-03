Visa y Mastercard suspenden operaciones en Cuba mientras cadenas hoteleras aceleran su retirada por sanciones de Trump

La crisis también alcanza al sector turístico, una de las principales fuentes de ingresos de <b>Cuba</b>.La cadena española<b> Meliá Hotels International </b>anunció que <b>dejará de gestionar 15 hoteles ubicados en la isla </b>debido al nuevo contexto político, económico y regulatorio derivado de las sanciones estadounidenses.La compañía explicó que su filial portuguesa <b>Ilha Bela</b> pondrá fin de manera inmediata a los servicios de gestión, comercialización y uso de marca en establecimientos que pertenecen a <b>Gaesa</b>, el grupo empresarial militar sancionado por <b>Washington</b>.<b>Entre los hoteles afectados figuran varios complejos turísticos ubicados en La Habana, Varadero, Cayo Santa María, Jardines del Rey y Holguín</b>.No obstante, <b>Meliá </b>aclaró que <b>mantendrá la operación de otros 19 hoteles en Cuba</b>, cuyos propietarios están vinculados al <b>Ministerio de Turismo</b> y no al conglomerado militar sancionado.La empresa sostuvo que la decisión responde a factores externos que afectan la viabilidad operativa, jurídica y comercial de los contratos existentes.