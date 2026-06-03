Visa y Mastercard suspenden operaciones en Cuba mientras cadenas hoteleras aceleran su retirada por sanciones de Trump

El endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra Cuba comienza a provocar efectos inmediatos sobre la economía de la isla. El Banco Central de Cuba (BCC) anunció este miércoles que las tarjetas Visa y Mastercard dejarán de funcionar en el país a partir del próximo 6 de junio, una medida que se suma a la retirada de importantes compañías hoteleras extranjeras y profundiza el aislamiento financiero cubano. Según informó la autoridad monetaria cubana, un banco privado extranjero encargado de procesar las transacciones realizadas mediante ambas redes de pago notificó la suspensión de su relación comercial con Fincimex S.A., entidad vinculada al conglomerado empresarial Gaesa. La decisión llega apenas semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una nueva orden ejecutiva destinada a aumentar la presión económica sobre La Habana mediante sanciones dirigidas a empresas y personas que mantengan vínculos financieros, comerciales o económicos con el Gobierno cubano. La medida supone un golpe significativo para el sector turístico, el comercio y los servicios, al limitar la capacidad de Cuba para recibir pagos internacionales a través de dos de las plataformas financieras más utilizadas del mundo.

Golpe a las transacciones internacionales

El Banco Central cubano sostuvo que la interrupción de estos servicios está directamente relacionada con las disposiciones adoptadas por Washington el pasado 1 de mayo. La entidad advirtió que la suspensión de Visa y Mastercard dificulta la recepción de ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios a clientes extranjeros, afectando uno de los pocos mecanismos que aún conectaban financieramente a la isla con el resto del mundo. Las nuevas restricciones forman parte de una estrategia más amplia de presión económica impulsada por la administración Trump, que busca forzar cambios políticos y económicos en Cuba. Desde comienzos de año, Washington también ha impulsado medidas contra sectores considerados estratégicos para el Gobierno cubano. Entre ellas figura un bloqueo a las exportaciones petroleras y sanciones específicas contra Gaesa, el principal conglomerado empresarial estatal del país.

Meliá abandona 15 hoteles vinculados a Gaesa

La crisis también alcanza al sector turístico, una de las principales fuentes de ingresos de Cuba. La cadena española Meliá Hotels International anunció que dejará de gestionar 15 hoteles ubicados en la isla debido al nuevo contexto político, económico y regulatorio derivado de las sanciones estadounidenses. La compañía explicó que su filial portuguesa Ilha Bela pondrá fin de manera inmediata a los servicios de gestión, comercialización y uso de marca en establecimientos que pertenecen a Gaesa, el grupo empresarial militar sancionado por Washington. Entre los hoteles afectados figuran varios complejos turísticos ubicados en La Habana, Varadero, Cayo Santa María, Jardines del Rey y Holguín. No obstante, Meliá aclaró que mantendrá la operación de otros 19 hoteles en Cuba, cuyos propietarios están vinculados al Ministerio de Turismo y no al conglomerado militar sancionado. La empresa sostuvo que la decisión responde a factores externos que afectan la viabilidad operativa, jurídica y comercial de los contratos existentes.

Iberostar y otras compañías también reducen su presencia

La retirada de Meliá se produce apenas un día después de que la cadena española Iberostar anunciara que dejará de administrar 12 de sus 18 hoteles en Cuba. Ambas decisiones coinciden con la fecha límite establecida por la administración Trump para que empresas extranjeras cesen operaciones vinculadas a activos controlados por Gaesa o se expongan a sanciones económicas. Antes de estas medidas, la hotelera canadiense Blue Diamond ya había comunicado el cierre de sus operaciones en la isla, citando la caída de la demanda turística, la reducción de vuelos y el deterioro de las condiciones operativas. Analistas consideran que la combinación de restricciones financieras, problemas energéticos, escasez de combustible y disminución del turismo internacional está generando un escenario especialmente complejo para la economía cubana.

Presión creciente sobre la economía cubana