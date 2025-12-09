Xiomara Castro: ‘Las amenazas de Trump son un ataque directo a la voluntad popular’

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, condenó este martes “la injerencia” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones generales del 30 de noviembre en el país centroamericano, así como señaló que hubo “trampas, fraudes, manipulación” en los resultados preliminares.

“Desde aquí, desde esta casa de la justicia, condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, subrayó Castro en un discurso de inauguración del poder judicial en el departamento de Olancho, al este del país.

La mandataria señaló que “la justicia es también el respeto a los valores democráticos”, que en las elecciones hubo “trampas, fraudes, manipulación del TREP” (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) y “estas amenazas -en alusión a Trump- constituyen un ataque directo a la voluntad popular”.

El último cómputo del ente electoral, sin cambios desde la pasada medianoche, confirma al candidato presidencial Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y que cuenta con el apoyo de Trump, al frente con 1.298.835 votos (40,52 %).

En segundo lugar se encuentra Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que suma 1.256.428 sufragios (39,48 %), con el 99,40 % de las actas escrutadas, mientras que la aspirante presidencial del gobernante Partido Liberad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %).

“Los conservadores de Washington han tomado la decisión de aliarse con el narcotráfico, con el crimen organizado y las maras que durante doce años y siete meses operaron con impunidad desde el propio Estado. Esas alianzas buscan restaurar el orden viejo que convirtió a Honduras en un narcoestado, obligó a miles de hondureños a emigrar y pretende impedir que el pueblo avance en su proceso de refundación”, recalcó Castro.

Dijo además que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernandez, a quien Trump indultó la semana pasada, “fue condenado a 45 años (de cárcel) por organizar un cartel de narcotráfico y por intereses políticos”, y que “un día antes de las elecciones fue favorecido con el indulto presidencial”.

“Podrán perdonarle la pena por sus delitos y crímenes al pueblo, eso no se olvida. Este 30 de noviembre mi gobierno dio todas las garantías para que el proceso democrático se realizara en las elecciones y fueran libres y transparentes, y reconozco que el pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas”, dijo la presidenta.