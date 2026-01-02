Zelenski informa de ataque ruso con misiles sobre edificios en Járkov y con víctimas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este viernes que un ataque ruso con misiles sobre edificios residenciales de la ciudad oriental de Járkov ha causado un número indeterminado de víctimas.

“Un horrible ataque ruso sobre Járkov”, escribió Zelenski al aludir al bombardeo en Telegram, donde explicó que “dos misiles fueron disparados” para impactar en edificios residenciales y causar “un número de víctimas aún desconocido”.

El presidente ucraniano señaló que los servicios de emergencia trabajan en las labores de asistencia en el lugar de los hechos y criticó a Rusia por atacar a civiles en su país.

“Desafortunadamente, este es exactamente el modo en que Rusia trata la vida y la gente, sigue matando, pese a todos los esfuerzos del mundo, especialmente de Estados Unidos, en el proceso diplomático”, comentó Zelenski, en alusión a las últimas reuniones mantenidas para promover el fin de la guerra ruso-ucraniana.

“Sólo Rusia no quiere que esta guerra acabe y hace todo cada día para mantenerla”, agregó el jefe de Estado ucraniano.

Según las autoridades locales, el ataque contra Járkov se produjo en el distrito de Kiev.

“Según la información preliminar, hay heridos y daños considerables”, comentó en Telegram el alcalde de la ciudad, Igor Terejov.