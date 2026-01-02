viernes 02 enero 2026
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Información útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
Últimas Noticias
La Llorona
Venezuela
José Raúl Mulino
Canal de Panamá
Ministerio de Salud
Panamá
Nacional
Política
Polígrafo
Publicando Historia
Informacón útil
Mundo
América
Economía
Deportes
Fútbol
Boxeo
Béisbol
Vida y cultura
Eventos
Cultura
Farándula
Cine
Ciencia
Cuentos y poesía
Tecnología
Opinión
La llorona
Editorial
Columnistas
Opinión Gráfica
Sociales
Multimedia
Fotos
Videos
Dayana Navarro
Inicio
Multimedia
Videos
Dayana Navarro
Mileika Lasso
mlasso@laestrella.com.pa
02/01/2026 07:35
Video: ACP y UCOC: una disputa laboral que trasciende fronteras
Canal de Panamá
UCOC: Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta
La decisión de la ACP de recuperar salarios pagados bajo una convención colectiva anulada genera tensión laboral con capitanes y oficiales de cubierta, mientras la disputa se debate entre recursos legales y observación internacional
Video: Panamá proyecta exportaciones récord y más mercados en 2026
Video: El turismo cultural y natural es parte clave del posicionamiento de Panamá
Zambia: el desafío de equilibrar la riqueza mineral, la conservación y la salud pública
Gisela Agurto y Carlos Villalobos toman posesión como nuevos magistrados de la Corte
San Miguelito bajo emergencia sanitaria por acumulación de basura, advierte Ministerio de Salud
Patsy Lee advierte que las instituciones están ‘secuestradas’ y pide cambios estructurales
Conoce el perfil de los nuevos magistrados de la Corte
Bloise anuncia diálogo multisectorial en la Asamblea para impulsar una reforma educativa pendiente
Viceministro de salud alerta sobre riesgos sanitarios en San Miguelito
Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
San Miguelito bajo emergencia sanitaria por acumulación de basura, advierte Ministerio de Salud
Política
Corte Suprema de Justicia
Archivo | La Estrella de Panamá
Gisela Agurto y Carlos Villalobos toman posesión como nuevos magistrados de la Corte
Nacional