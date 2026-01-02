Patsy Lee advierte que las instituciones están ‘secuestradas’ y pide cambios estructurales

Previo a la instalación del pleno legislativo, este viernes 2 de enero de 2026, la diputada Patsy Lee, del Partido Popular, se refirió a los principales retos que enfrenta el país, señalando la necesidad de que el crecimiento económico de Panamá se traduzca en mejores oportunidades para la población.

Lee sostuvo que, aunque los informes recientes de la Cepal reflejan crecimiento, este debe impactar directamente en la vida de los panameños. “Esperamos que ese crecimiento de Panamá se vea traducido en mejores oportunidades para todos los panameños”, expresó.

La diputada insistió en la urgencia de contar con una hoja de ruta clara que impulse la generación de empleo y el desarrollo del talento humano. “Necesitamos ver una hoja de ruta que genere empleo para que los panameños puedan llevar el sustento a sus casas, pero también sin dejar de lado el desarrollo del talento humano”, afirmó.

En ese sentido, destacó la importancia de ampliar las oportunidades educativas, tanto profesionales como técnicas, especialmente para las mujeres que permanecen en el hogar sin acceso a formación ni empleo. “Hay muchas mujeres que están en sus casas cuidando a sus hijos, incluso más de cinco, sin ninguna oportunidad educativa ni laboral para hacerle frente a los desafíos que tienen dentro de sus hogares”, señaló.

Lee también advirtió sobre la situación de las instituciones públicas, asegurando que atraviesan una grave crisis. “Como diputada de la nación y defensora de la institucionalidad, te puedo decir que las instituciones ahorita mismo se encuentran totalmente secuestradas”, manifestó, al tiempo que pidió sacar la política partidista de las entidades del Estado.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, afirmó que desde la Asamblea se deben seguir impulsando iniciativas de ley, aunque reconoció que este tema se ha visto afectado por disputas internas. “Vamos a tratar de seguir impulsando esas iniciativas para avanzar los proyectos de ley anticorrupción, incluso con informes de minoría”, indicó.

Sobre el debate de si hacen falta más leyes, la diputada consideró que, aunque existen normas que no se cumplen, es necesario avanzar en cambios estructurales. “Si bien es cierto tenemos muchas leyes, hay muchas que no se cumplen, pero sí tenemos que hacer cambios estructurales para fortalecer las instituciones”, puntualizó.

Por supuesto la diputada se refirió a la demolición del monumento chino, la cual cuestionó la forma en que se ejecutó la decisión y pidió mayor sensibilidad hacia la comunidad china. “Más allá de si es bueno o malo, debieron haber comunicado a una comunidad que nos ha apoyado como país durante 171 años de relación histórica”, dijo, y apeló a la alcaldesa de la capital a actuar con humildad y ofrecer disculpas. “No estamos para crear discordia, sino para construir unidad como país”, concluyó.