Diputado Barboni denuncia falta de voluntad política para reformar el reglamento de la Asamblea

Barboni se refirió a los proyectos anticorrupción presentados ante la Asamblea por el procurador general de la Nación, los cuales fueron desestimados bajo el argumento de que no es necesario aprobar nuevas leyes, sino aplicar las ya existentes, postura compartida por el diputado Camacho y el presidente José Raúl Mulino.'Me preocupa cuando dos discursos van tan alineados en no aprobar proyectos, cuando esos mismos proyectos los presentó un funcionario designado por el presidente de la República. ¿Cómo se desautoriza al procurador general después de que él y su equipo dedicaron tiempo a elaborarlos?', cuestionó Barboni.Finalmente, el diputado reconoció que si bien existe una deficiente aplicación de las leyes vigentes, también es necesario reformar aquellas normativas que ya no responden a la realidad actual del país.