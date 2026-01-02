Diputado Barboni denuncia falta de voluntad política para reformar el reglamento de la Asamblea

El diputado José Pérez Barboni, del circuito 8-3, aseguró que la principal expectativa de la ciudadanía en materia de lucha contra la corrupción es una reforma profunda a la carrera legislativa, que permita evaluar de forma sistemática el desempeño de los funcionarios de la Asamblea Nacional.

“Yo creo que la primera prioridad que el país está esperando de nosotros es hacer una reforma a la carrera legislativa, poder ver de manera sistemática quiénes son esos funcionarios que pueden mantenerse en la institución y quiénes deben separarse por falta de resultados”, expresó el diputado.

Barboni destacó que actualmente se mantiene una planilla que no demuestra resultados acordes al rol del Órgano Legislativo, por lo que considera necesario avanzar hacia una Asamblea más representativa. Señaló que esta reforma permitiría la reducción de la planilla, la modificación del reglamento interno y el fortalecimiento institucional, objetivos que forman parte de la discusión que se adelanta en bloques dentro de la Comisión de Credenciales.

No obstante, el diputado cuestionó el alcance de las reformas propuestas, al considerar que se trata de cambios “cosméticos y superficiales” que no responden a la realidad del país de cara al año 2026. A su juicio, la falta de transformaciones profundas obedece principalmente a la ausencia de voluntad política y a claras diferencias de criterio entre los actores involucrados.