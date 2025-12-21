Empresarios insisten que el crecimiento económico debe traducirse en empleo formal

A pocos días de cerrar el 2025, los principales gremios empresariales del país coincidieron en que Panamá enfrenta decisiones impostergables de cara a 2026, tras un año marcado por tensiones sociales, retos económicos y aprendizajes institucionales que no deben ignorarse.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) señaló que el 2025 evidencia una debilidad recurrente del país: la dificultad para dialogar y construir consensos antes de llegar al desgaste social, como ocurrió durante la aprobación de la reforma a la Caja de Seguro Social. Para el gremio, los temas estructurales no pueden seguir resolviéndose desde la confrontación.

En el plano económico, APEDE destacó que el desempeño fue mejor de lo previsto. Al tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 3.9% interanual y el acumulado de enero a septiembre alcanzó 4.2%, lo que permite proyectar un cierre de año entre 4% y 4.5%. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el Canal de Panamá, la logística, el turismo, el sector financiero y el comercio, aunque con avances desiguales entre sectores.

El gremio insistió en que el crecimiento económico debe traducirse en empleo formal y mejoras reales para la población. En ese sentido, subrayó la urgencia de enfrentar el desempleo y la informalidad, así como de recuperar la confianza en el público mediante reglas claras, resultados medibles y un combate efectivo contra la corrupción. APEDE destacó la importancia de debatir y aprobar el Proyecto de Ley 291, Ley General Anticorrupción, como un paso clave para fortalecer la institucionalidad.

Asimismo, el gremio empresarial consideró necesario avanzar en proyectos estratégicos con responsabilidad y transparencia. Sobre la minería, recordó que el cierre de la mina tuvo impactos económicos y sociales relevantes, por lo que cualquier decisión futura debe basarse en los resultados de la auditoría integral actualmente en curso.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, aprovechó su columna dominical Cámara Opina para enviar un mensaje de reflexión en el cierre de 2025, destacando que el empleo debe ser una prioridad nacional.

“Estamos obsesionados con el empleo”, afirmó Arias, al señalar que no se trata solo de cifras, sino de oportunidades reales para que los panameños puedan salir adelante con dignidad. El dirigente empresarial se enfatizó en que el empleo debe ir de la mano con una educación de calidad, capaz de preparar a los jóvenes para un mercado laboral en constante transformación.

Arias también reiteró la importancia del diálogo y la colaboración entre el gobierno, el sector privado, los trabajadores y la sociedad civil. “Panamá avanza cuando pone el interés nacional por encima de las diferencias y entiende que el desarrollo es una construcción colectiva”, señaló.

Ambos gremios coincidieron en que el 2026 debe ser un año marcado por el consenso, la generación de empleo formal, la transparencia y el fortalecimiento institucional, como pilares para un desarrollo sostenible y equitativo.