CCIAP: Crecimiento económico de Panamá dependerá del empleo y la inversión

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, afirmó este martes que el país mantiene una senda de crecimiento económico cercana al 4 % para 2025, pese a los desafíos enfrentados en los últimos años. No obstante, advirtió que sostener e incluso acelerar ese crecimiento en 2026 dependerá de decisiones estructurales en materia de empleo, inversión y confianza.

Durante la conferencia de prensa, Arias subrayó que el principal desafío económico del país sigue siendo el desempleo, que se mantiene por encima del 10%, junto con una informalidad que supera el 50% de la fuerza laboral. Esta realidad, señaló, obliga a “obsesionarse” con la generación de empleo como eje central de la agenda nacional.

Uno de los instrumentos que el sector empresarial impulsa para enfrentar esta situación es el proyecto de ley de pasantías, que se discutirá en la Asamblea Nacional con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. La iniciativa busca permitir la contratación temporal de jóvenes entre 17 y 25 años, graduados de secundaria, por un período de un año, con un salario fijo de 450 dólares al mes, sin deducciones.

Según Arias, el proyecto responde a la necesidad de facilitar la inserción laboral de jóvenes que no logran acceder a su primer empleo por falta de experiencia. “Este modelo permite que los muchachos adquieran conocimientos, sumen experiencia a su currículum y, al mismo tiempo, que las empresas reciban talento joven con ideas nuevas”, explicó. Añadió que, una vez concluido el período de pasantía, las empresas podrán decidir si mantienen al trabajador de forma permanente.

El dirigente empresarial destacó que esta propuesta se diferencia de otros programas, como Mi Primer Empleo, ya que se trata de un contrato temporal con reglas claras, lo que —a su juicio— ha generado una recepción positiva por parte del sector privado.

En cuanto al desempeño económico del país, Arias señaló que Panamá crecerá alrededor del 4% en 2025, aun después de haber enfrentado cierres, protestas y un entorno internacional complejo. “Imagínense cuánto más habría crecido la economía si no hubiéramos tenido esos obstáculos”, comentó. Para los próximos años, la proyección se mantiene entre 4% y 5%, una cifra que calificó como positiva, aunque insuficiente para absorber la demanda de empleo existente.