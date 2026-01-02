Comisión de Ambiente espera señales del Ejecutivo sobre el futuro de la mina

A su llegada a la Asamblea Nacional, el diputado Lenin Ulate, presidente de la Comisión de Ambiente, se refirió al futuro de la mina y señaló que la coalición Vamos se mantiene a la expectativa del mensaje que el presidente de la República ofrecerá durante su rendición de cuentas.

Ulate indicó que dentro de la agenda de la coalición se están abordando temas considerados prioritarios para el país, entre ellos el relacionado con la mina. “Estamos abordando temas importantes, y uno de ellos es el de la mina”, manifestó ante los medios de comunicación.

El diputado explicó que están a la espera de conocer si en el mensaje presidencial se tomaron en cuenta las sugerencias planteadas por la coalición. “Estamos atentos para ver si dentro del mensaje del presidente se ha dado atención a lo que solicitamos y así poder reaccionar”, expresó.

Añadió que la postura que asuma la coalición dependerá de los anuncios que se realicen durante la rendición de cuentas, especialmente en lo referente al manejo y futuro del tema minero.