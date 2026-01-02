  1. Inicio
Conoce el perfil de los nuevos magistrados de la Corte

Sede de la Corte Suprema de Justicia.
Sede de la Corte Suprema de Justicia. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 02/01/2026 08:13
Con estos nombramientos, la Corte buscará avanzar en los diferentes procesos legales que hacen falta, así como los casos de alto perfil

Este viernes 2 de enero 2026, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibirá los nuevos nombramientos de los magistrados Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén.

Agurto Ayala ocupará la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo de Cecilio Cedalise, mientras que Villalobos Jaén estará en la Sala Primera de lo Civil, sustituyendo a Ángela Russo.

Con estos nombramientos, la Corte buscará avanzar en los diferentes procesos legales que hacen falta, así como los casos de alto perfil.

La nueva magistrada Agurto Ayala tendrá en su gestión la responsabilidad de la Sala Tercera, en la cual se enfocará en los procesos contencioso-administrativos y laborales que involucran actos del Estado y la administración pública.

Su llegada al cargo se da tras una extensa carrera dentro del Órgano Judicial, destacándose por su experiencia técnica en diversas jurisdicciones:

Experiencia en la Sala Tercera: antes de su designación como principal, se desempeñó como Magistrada Suplente en la misma Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, lo que le otorga un conocimiento profundo de los procesos que allí se ventilan.

Cargos Previos: Ha ejercido como Jueza del Tribunal Marítimo de Panamá, Jueza de juzgados municipales civiles y Magistrada Suplente del Tribunal Superior de Familia.

Especialidad: en su trayectoria ha resuelto casos complejos relacionados con demandas sobre concesiones portuarias, legalidad de contratos de infraestructura pública y litigios marítimos.

Segundo magistrado

Villalobos Jaén es reconocido por una carrera de más de 20 años, principalmente en el sector privado y la academia, con un inicio desde las bases del sistema judicial.

Experiencia en litigios: se desempeñó como socio en la firma Icaza, González-Ruiz & Alemán, especializándose en derecho civil, contratos bancarios, seguros, propiedad horizontal y recursos de casación.

Carrera de ascenso: su trayectoria es citada como un ejemplo de superación, habiendo iniciado en el Órgano Judicial en posiciones base (oficial mayor y escribiente) antes de pasar al ejercicio privado.

Docencia: ha sido profesor de Derecho Procesal en la Universidad del Istmo y es reconocido como conferencista en temas del Nuevo Código Procesal Civil.

Autor: ha publicado diversos artículos técnicos sobre procesos de ejecución hipotecaria y reformas legales en Panamá.

