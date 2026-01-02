Conoce el perfil de los nuevos magistrados de la Corte

Villalobos Jaén es reconocido por una carrera de más de 20 años, principalmente en el sector privado y la academia, con un inicio desde las bases del sistema judicial.<b>Experiencia en litigios:</b> se desempeñó como socio en la firma Icaza, González-Ruiz &amp; Alemán, especializándose en derecho civil, contratos bancarios, seguros, propiedad horizontal y recursos de casación.<b>Carrera de ascenso: </b>su trayectoria es citada como un ejemplo de superación, habiendo iniciado en el Órgano Judicial en posiciones base (oficial mayor y escribiente) antes de pasar al ejercicio privado.<b>Docencia: </b>ha sido profesor de Derecho Procesal en la Universidad del Istmo y es reconocido como conferencista en temas del Nuevo Código Procesal Civil.<b>Autor:</b> ha publicado diversos artículos técnicos sobre procesos de ejecución hipotecaria y reformas legales en Panamá.