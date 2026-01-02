Conoce el perfil de los nuevos magistrados de la Corte

Este viernes 2 de enero 2026, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibirá los nuevos nombramientos de los magistrados Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén.

Agurto Ayala ocupará la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo de Cecilio Cedalise, mientras que Villalobos Jaén estará en la Sala Primera de lo Civil, sustituyendo a Ángela Russo.

Con estos nombramientos, la Corte buscará avanzar en los diferentes procesos legales que hacen falta, así como los casos de alto perfil.

La nueva magistrada Agurto Ayala tendrá en su gestión la responsabilidad de la Sala Tercera, en la cual se enfocará en los procesos contencioso-administrativos y laborales que involucran actos del Estado y la administración pública.

Su llegada al cargo se da tras una extensa carrera dentro del Órgano Judicial, destacándose por su experiencia técnica en diversas jurisdicciones:

Experiencia en la Sala Tercera: antes de su designación como principal, se desempeñó como Magistrada Suplente en la misma Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, lo que le otorga un conocimiento profundo de los procesos que allí se ventilan.

Cargos Previos: Ha ejercido como Jueza del Tribunal Marítimo de Panamá, Jueza de juzgados municipales civiles y Magistrada Suplente del Tribunal Superior de Familia.

Especialidad: en su trayectoria ha resuelto casos complejos relacionados con demandas sobre concesiones portuarias, legalidad de contratos de infraestructura pública y litigios marítimos.