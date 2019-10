Frase denigrante de diputado Jairo Salazar genera rechazo

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen pidió a los diputados de la Asamblea Nacional elevar el nivel de su discurso manteniendo como principio básico la separación de los poderes del Estado y el respeto a todos los grupos humanos que mandata la Constitución Política de la República.

El pedido se da luego de que el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar, apodado “Bolota”, del circuito 3-1 de la provincia de Colón, en una entrevista a los medios de comunicación en medio de una protesta de estudiantes universitarios, trabajadores, docentes y miembros de de organizaciones LGTBI, en las inmediaciones de la Asamblea, señalara que "ellos son gais y ellos no pueden entrar".

Agregó que en el proyeco de reformas a la Constitución, al cual se oponen los manifestantes, la Asamblea dijo "no al matrimonio gay".

"Nooo ¿Por qué vamos a dejarlos entrar a ellos? ¿porque son gais? y por qué no dejan entrar al pueblo entero. No, ellos son gais, ellos son gais y ellos no pueden entrar", exclamó “Bolota” Salazar.

Los grupos LGTBI se oponen a la propuesta de modicación incluida por diputados de la Asamblea al artículo 56 de la Constitución que establece que: “El Estado reconoce solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer”.

'Midan sus palabras'

Al respecto el presidente Cortizo Cohen solicitó a los diputados que “midan sus palabras”, durante sus intervenciones públicas.

El mandatario a la vez pidió respeto a la dignidad humana de todos los grupos que conviven en el territorio nacional.

“Yo respeto la separación de poderes. Sin embargo, el respeto es de dos vías”.“Solicito a los diputados que midan sus palabras. La tolerancia a la diversidad y el respeto a la dignidad humana, en mi gobierno, no son negociables”, expresó el gobernante a través de un mensaje posteado ayer en su cuenta de twitter”.

“Panamá es de todos”, enfatizó el presidente Cortizo Cohen en el tuit emitido ayer desde la ciudad de México donde se encontraba realizando una gira oficial de trabajo.

El presidente Cortizo Cohen ha señalado reiteradamente que es respetuoso de la democracia, la separación de los poderes del Estado, y que su intención es que siempre se mantenga la armónica colaboración que mandata la Constitución Política.

“Acción irrespetuosa e intolerante”

En tanto, Enrique de Obarrio, mienbro del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, ente que elaboró el proyecto original de reformas a la Constitución, indicó que esta organización deplora este tipo de acciones “claramente irrespetuosa e intolerante”. “No hay lugar para eso. En la Concertación nos metimos en lo medular que se debía reformar de la Constitución, jamás nos metimos en estos temas que dan lugar a la intolerancia”, señaló.

Precisó que a título, personal, diría que ese artículo de que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer hay que quitarlo del proyecto porque es innecesario ya que ofende a un sector de la sociedad.

OACNUD también se pronuncia

Mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUD) en América Central, presidida por César Núñez, lamentó las declaraciones “discriminatorias” hacia personas LGTBI que “fomentan un discurso de odio, originan exclusión, denigran la dignidad inherente a todo ser humano y son contrarias a principios básicos derechos humanos de todas las personas sin discriminación”.

De igual manera el organismo internacional hizo un llamado a todas las autoridades de Panamá incluyendo a la Asamblea Nacional en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin ninguna distinción, de acuerdo con la obligación del Estado.

Por su parte la Asamblea Nacional, reprochó toda declaración discriminatoria en nuestro país sin importar su procedencia.

“Es por ello que pedimos disculpas por las declaraciones emitidas por un miembro de esta institución y comunicamos que todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en el debate nacional”, informó el legislativo.

Salazar Bolota no se ha retractado por el momento y por el contrario culpó a los medio de tergiversar sus declaraciones.