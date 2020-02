Consorcio Cuarto Puente rechaza multa por atraso

El Consorcio Panamá Cuarto Puente, compuesto por las empresas chinas Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering, demandaron ante la Corte Suprema una sancióbn de $1.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente, compuesto por las empresas chinas Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering, demandaron ante la Corte Suprema una sancióbn de $1.03 millones que le impuso el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por atraso.

Sede del MOP, en Albrook Larish Julio | La Estrella de Panamá

La multa de $1,034,380.39 fue impuesta el 12 de septiembre del 2019 por la Oficina de Proyectos Especiales del MOP por supuestas demoras en el inicio del proyecto. Tras recurrir y luego apelar la multa, la misma fue ratificada por el MOP en diciembre a través de la resolución número 293 del 6 de diciembre pasado, según explicó el consorcio.

Acto seguido, solicitaron la nulidad de lo actuado por el MOP a la Sala Tercera de la Corte. A través de la firma Britton & Iglesias, el consorcio chino alega en la demanda que la Oficina de Proyectos Especiales del MOP no tiene competencia legal para multar, que el contrato no tiene ninguna cláusula que permita al MOP sancionar 'en la etapa de diseño'; que el MOP se ha contradecido solicitándoles que aceleren los trabajos mientras que les piden cambios en el diseño original “sin darles la información necesaria” y que el MOP no les ha dado a conocer los detalles de la nueva ubicación del Cuarto Puente, principalmente de la parte que afecta a Panama Ports ni los detalles de la línea 3.

También le reclaman al MOP un pago pendiente por $22 millones por “trabajos adelantados”, que según el Consorcio, derivó en un perjuicio económico que los obligó a realizar “despidos masivos, amenzas de subcontratistas y proveedores y sobrecostos financieros”.

El MOP anunció ayer la Contraloría refrendó pagos por $109 millones a contratistas, sin especificar cuáles. En un comunicado emitido ayer por el gobierno, el ministro de esa cartera dice que con el pago, los contratistas podrán asumir los compromisos pendientes, lo que les permite tomar oxígeno, ya que al ponerse al día los bancos le abren nuevas líneas de créditos para invertir.