La fundación Lucum se disolvió tras la ruptura amorosa del rey

Lucum Foundation, fundación creada en Panamá cuyo agente residente es la firma de abogados Aba Legal Bureau, tiene en aprietos al rey Juan Carlos I de España, a sus 82 años.

A través de la fundación de interés privado en mención, cuyo único beneficiario sería Juan Carlos, se hizo una donación de 65 millones de euros a la examiga y compañera sentimental del rey emérito, la millonaria empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

El dinero fue depositado en una cuenta del banco suizo Mirabaud a nombre de la fundación Lucum. La transacción está bajo investigación de la justicia suiza que descubrió la cuenta secreta del rey, producto de una supuesta comisión de 100 millones de euros (cerca de $ 113 millones) destinados al rey de su par de Arabia Saudita, el fallecido rey Abdallha, por la adjudicación a empresas españolas para la construcción de una línea de ferrocarril de alta velocidad Medina-La Meca en Arabia Saudita, según reporta el diario Perfil.

Los suizos detectaron que Juan Carlos fue retirando, durante varios años, dinero de esa cuenta que se cerró en 2012. Según reportan medios españoles, el rey transfirió el dinero a otro banco suizo con sede en Bahamas, específicamente 65 millones de euros (unos $73 millones) a Corinna, y otro millón a una antigua amante que también residía en Ginebra.

El hecho es investigado por la Fiscalía Anticorrupción española en un nuevo capítulo de la trama Tándem, que ha remitido peticiones rogatorias a sus homólogos helvéticos que iniciaron las pesquisas por las supuestas donaciones.

La historia de la fundación en Panamá se remonta al 20 de julio de 2008 cuando Carmen de Martínez, panameña, apoderada de Aba Corporate Services Inc, constituyó la fundación de interés privado con el propósito de administrar el patrimonio de los beneficiarios de la fundación que son designados por el Consejo de la Fundación.

Dicho consejo cuenta con plenas facultades para hacer contratos y negocios y para disolver la misma. Los miembros del consejo de dicha fundación son dos testaferros suizos del rey: Arturo Fasana con domicilio en 2 Bvd Georges Favon, 1204 Ginebra, Suiza, y Dante Canonica también domiciliado en el país de los Alpes, rue Francois-Bellot, Ginebra. Acompañan a estos dos abogados el licenciado Harmodio Tejeira domiciliado en Torre ADR, Obarrio, Panamá, un testaferro que no pudo ser ubicado en la firma Aba Legal Bureau.

No obstante el escándalo que azota al rey, la fundación se disolvió el 30 de julio de 2012, tres meses después de que Corinna desvelara la desaparición de su vínculo romántico con el monarca, en abril de 2012 tras vivir seis años de relación. En ese mismo año, como se dijo antes, el rey cerró la cuenta del banco Mirabaud y abrió una nueva con la que transfirió fondos a Corinna.

Todo cambió entre ellos luego del accidentado viaje a Botsuana, África, cuando el rey publicó la foto con la que empezó su decadencia: la imagen en la que aparecía abatido un elefante que había cazado el rey. Corinna estaba presente en ese viaje como un regalo para su hijo que nunca había asistido a un safari. El dinero, según describió la mujer, formaba parte de un regalo no solicitado del rey, una donación para ella y para su hijo con quienes se había encariñado el monarca.

En la fundación Lucum no se reportaron cambios en el directorio desde su creación hasta su disolución hace ocho años, cuando estaba integrada por los mismos miembros que formaron: Aba Corporate Services, Fasana, Tejeira y Canonica.

Por su parte Aba Corporate Services, según el Registro Público de Panamá, se creó en marzo de 2001 y sus dignatarios son Carmen de Martínez y Harmodio Tejeira, estos dos últimos aparentan ser presta nombres del bufete, pues aparecen en más de 5,000 sociedades anónimas.

Este medio se comunicó en varias ocasiones con el despacho de abogados para conocer detalles sobre la disolución, creación y la investigación en curso del dinero del rey que se guardó en la cuenta a nombre de la fundación, pero nunca hubo respuesta.

Dante Canonica y Arturo Fasana fueron identificados por la princesa alemana Sayn-Wittgenstein, como dos piezas importantes en la estructura societaria y financiera del rey.

El primero es un famoso letrado especialista en derecho bancario y finanzas, asesoría legal comercial y creación de empresas y sociedades, según lo que publica el portal digital de la firma. El reputado abogado aparece en 136 sociedades anónimas según la página Opencorporates.

Corinna señaló ante el excomisario José Villarejo, quien grababa todas las conversaciones que sostenía de las cuales guardaba copias de seguridad, que poseía pruebas de quienes han hecho estructuras societarias. La princesa fungió como intermediaria en operaciones internacionales que le dieron jugosos réditos.

No obstante, los abogados del rey han negado la relación entre Corinna y la adjudicación del proyecto.

El Ministerio Público de España intenta aclarar si existe un delito de corrupción en las transacciones a raíz del caso conocido como Tándem, investigado por el excomisario José Villarejo quien efectuó grabaciones en 2015 a la alemana sin que esta se percatara, tras un encuentro entre ambos.

El año pasado se decretó el archivo de la investigación contra el rey, por 13 supuestos delitos, en una pieza del caso Tándem, llamada Carol, en la que estaba imputado Villarejo, por no existir indicios de delito y haberse producido los hechos cuando el rey estaba amparado por la inviolabilidad.

Según el portal de noticias español Okdiario, parte de la fortuna oculta del rey está a nombre de su primo Álvaro de Orleans de Borbón y de Canonica.

De lo dicho por Corinna, la fiscalía ha identificado las posibles comisiones pagadas en la adjudicación de la obra mencionada. En las grabaciones, la expareja del rey habló de supuestas cuentas en Suiza a nombre del rey y de la adjudicación ferroviaria que se efectuó en octubre de 2011.

La cadena española RTVE, reportó que la amiga del rey se refirió en concreto al “pago de comisiones por empresas españolas para el tren que habrían ascendido a 80 millones de euros ($ 90 millones) abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a un empresario español y este a su vez le habría dado todo, o parte, a Juan Carlos”.

Los datos sobre Aba Corporate Services

la sociedad que constituyó la fundación

Aba Corporate Services, sociedad que consolidó la fundación Lucum en Panamá, es una sociedad creada en marzo de 2001 cuyos dignatarios son Carmen de Martínez y Harmodio Tejeira. En noviembre de 2013 protocolizó una sesión extraordinaria en la participaron, según muestra el Registro Público de Panamá, Carmen de Martínez, Harmodio Tejeira y Eurocaribbean Services Inc. Todos domiciliados en el bufete de abogados Aba Legal Bureau, deciden que en lo sucesivo la sociedad será obligada ante terceros mediante la firma individual de cualquiera de sus directores. El 23 de octubre de 2013 se celebra sesión extraordinaria en la que se designa el nuevo agente residente de la sociedad: Aba Legal Bureau. El 17 de octubre de 2018 en otra sesión extraordinaria de Aba Corporate Services Inc, presidida por Carmen Martínez y el secretario Harmodio Tejeira, designaron como directivos a: presidenta Carmen Estela Castillero, secretario Harmodio Tejeira, tesorera Eurocaribbean Services Inc, con domicilio en torre ADR. En noviembre 14 de 2018 se aclara el contenido de la escritura 18,630 relacionada con Aba Corporate Services Inc, que por error se había omitido el nombre de un directivo, ahora queda conformado así:

Carmen Estela Castillero, presidente, Harmodio Tejeira, secretario, tesorera Eurocaribbean Services Inc, sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas el 25 de marzo de 1998.