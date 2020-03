La carrera por la vacuna para el nuevo coronavirus

Las vacunas pueden ser hechas con virus vivos o inactivados (muertos) Archivo |La Estrella de Panamá

¿Cuándo estará lista la vacuna del coronavirus? Es la pregunta del millón. Y la respuesta dependerá de a quién se le pregunte: si a un ejecutivo farmacético, a un político o a un científico.

Los empresarios y políticos la prometen en “unos meses” mientras que científicos coinciden en que estaría disponible el próximo año, entre 12 y 18 meses. Un estimado con el que también coincidió el infectólogo Xavier Sáenz Llorens en días pasados, cuando manifestó tajantemente en medios locales que la vacuna contra el coronavirus podríamos verla el próximo año.

La semana pasada ya Estados Unidos y China anunciaban el inicio de pruebas de cara a concretar una vacuna para el Covid-19, enfermedad que produce el virus SARS-CoV-2, detectado por primera vez en Wuhan, la capital de Hubei, en China. Aunque varias compañías están trabajando simultáneamente en al menos una decena de países, entre ellos Rusia y Brasil.

Con el brote del H1N1 hace 11 años, quizás el escenario más similar al del actual brote de coronavirus —solo que en ese entonces EEUU y China no libraban una guerra comercial y mediática— la vacuna llegó dentro del primer año de declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

Y aunque las cepas de la influenza—entre ellas las del coronavirus— cambian cada año, el desarrollo de la vacuna contra la gripe estacional, por ejemplo, puede durar hasta ocho meses, según el Colegio de Médicos de Philadeplphia.

Vacunas para otro tipo de enfermedades, en cambio, pueden tomar hasta 10 años en generarse, explicó a La Estrella de Panamá la doctora en Salud Pública, Arlene Calvo. En este caso, por ser el coronavirus una emergencia mundial, la vacuna debería llegar mucho más rápido porque ya hay investigaciones adelantadas para un coronavirus de otro tipo, añadió la galena.

Ensayos

Estados Unidos inició la semana pasada las pruebas en humanos para un prototipo de vacuna contra el SARS-CoV-2.

Según reportó la agencia EFE, los científicos de ese país crearon la vacuna experimental en un tiempo récord de tres semanas porque no esperaron a conocer el ADN (ácido desoxirribonucleico) sino que usaron el ARN (ácido ribonucleico), es decir, la información del propio cuerpo humano. Varios laboratorios han anunciado que ya iniciaron pruebas en humanos.

En Wuhan—primer epicentro del coronavirus—108 voluntarios se sometieron al ensayo clínico para una probable vacuna que también China quiere sellar.

Los inyectados están entre los 18 y 60 años y serán monitoreados por seis meses para probar la efectividad de la inmunización.

Rusia, Alemania, Brasil y España también están en la carrera por la obtención de la vacuna, junto a una decena de países más.

El paso a paso

Según la OMS, en una nota informativa sobre la pasada gripe pandémica del H1N1, una vez que se identifica y aisla una nueva cepa del virus de la gripe, deben transcurrir entre cinco y seis meses para que estén listos los primeros lotes de la vacuna aprobada. Este lapso es 'imprescindible' porque la producción de una nueva vacuna entraña una secuencia de muchas etapas y cada una exige cierto tiempo.

Los pasos incluyen la identificación de un virus nuevo, la obtención de la cepa vacunal, la verificación de esa cepa vacunal, la preparación de los reactivos de referencia, la optimización de las condiciones de multiplicación del virus, la fabricación de la vacuna a granel, el control de calidad, el envasado y liberación de la vacuna, los estudios clínicos y las aprobaciones para su eventual comercialización.

La doctora Calvo resume las fases en preclínica, trabajo en laboratorio — a ver si funciona— donde por lo general se trabaja un modelo animal que pueda determinar si el concepto funciona o no. Posteriomente se inicia el ensayo clínico en seres humanos, usualmente jóvenes sanos y fuertes. Se prueba en un grupo pequeño de personas para luego pasar a ensayos clínicos más grandes,

Posteriormente se deben buscar las aprobaciones bioéticas internacionaciones, las que da la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), de Europa. Una vacuna normal puede tomar unos 10 años en ser generada, ponderó la galena panameña.

Científicos de todo el mundo están compartiendo los avances en la secuenciación del genoma completo del coronavirus, uno de los pasos más importantes antes de lograr una vacuna.

En Panamá, el Instituto Conmemorativo Gorgas realizó la secuenciación completa del virus Sars-Cov2, específicamente para determinar la trazabilidad del mismo en el país, concluyendo que llegó a Panamá desde China, pasando por España. Y anunciaron que colaborarán con países vecinos para la secuenciación del genoma completo.

Guerra geopolítica por la patente

La crisis en un factor que también dispara la demanda de cualquier producto. Cuando este aún no existe, si sumamos el factor miedo, la patente para la vacuna contra el Covid -19 será sin duda un activo muy codiciado por las farmacéuticas y los países.

Medios alemanes reportaron en días pasados que el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció $1,000 millones al laboratorio biofarmacéutico CureVac, basado en Alemania, para el acceso exclusivo a la vacuna.

Posteriormente, políticos alemanes reaccionaron en contra del coqueteo de Trump: “Alemania no está en venta”, declaraba el ministro de economía de ese país´, Peter Altmaier, según recoge el diario The Guardian.

Y es que el gobierno alemán también está subvencionando varias iniciativas para el desarrollo de esta vacuna, al igual que lo han hecho fondos estadounidenses. Los alemanes, en cambio, dicen que es como parte de una cooperación global. “No permitiremos una situación en la que otros quieran la exclusividad del resultado”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores alemán a medios de ese país citados por The Guardian.

La doctora panameña en Salud Pública, Arlene Calvo, sintetiza que en este contexto siempre es sana la competencia entre países. También explica que no necesariamente es más fácil que la concrete el país donde se generó el brote (China).

El doctor argentino Alfredo Miroli dijo al periodista Germán Valdes en el programa Primer Plano, que si se concreta en 18 meses sería un tiempo récord. “Ojalá que se logre la vacuna, que sea eficiente, eficaz, accesible y que el mundo decida ver en la vacuna un resarcimiento a la investigación que lo logró pero no riquezas monstruosas que hagan que varios gobiernos no la puedan comprar y que los países más marginados no puedan vacunarse”, espetó.