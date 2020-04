Pobladores de Jaqué sostienen que están libre del virus y exigen que los policías que ya están en la comunidad, no sean relevados.

Con una manifestación pacífica mostraron su preocupación de que la rotación de los policías fronterizo traiga el virus a una comunidad que no tiene medicinas ni médicos suficientes

Piden en Jaqué no rotar a los fronterizos para evitar contagios por el COVID-19

Aunque sus alimentos se estén agotando y carecen de medicamentos, la comunidad de Jaqué, en la provincia de Darién, protagonizó este miércoles una protesta pacífica para pedirle a las autoridades que no roten a los policías que ya están en el apartado pueblo, pues están libres de COVID-19.

Mediante videos compartidos por WhastAap, los moradores relatan que " son como una isla y están libre de COVID-19. El virus solo puede entrar por vía marítima, vía aérea y terrestre".

"Aquí se cumple con la cuarentena establecida por el Gobierno. Los agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) tienen cerrada el área de Las Lomas, que sería la terrestre y por la marítima al área solo llegan dos barcos y hace 14 días, La Victoria, uno de las naves, se daño y se mantiene en sitio", detallan.

Con la consigna "no al relevo", los residentes de Jaqué manifestaron su rechazo a la posible rotación de los agentes policiales del Senafront, exponiéndoles al contagio en el apartado corregimiento.

"Cómo van a traer para acá a personal sabiendo que aquí no hay medicamentos, que aquí no hay nada, cómo creen ustedes que vamos actuar", expresó uno de los residentes por video.

"No nos oponemos a los controles de seguridad, pero no queremos que a la comunidad llegue el COVID-19 con otros policías, pues fueron los agentes del Senafront, los primeros que introdujeron el virus a la provincia de Darién", exclamó uno de los voceros del llamado.

Los residentes de Jaqué se reunieron en el cuadro de baloncesto de la comunidad, para hacerle un llamado a las más altas autoridades entre ellos: el presidente la República, Laurentino Cortizo Cohen; al gobernador, Humberto Ramos y a la titular del Ministerio de Salud, Rosario Turner.

"Señor presidente Nito Cortizo usted dijo que esto es una guerra contra una pandemia, y como tal, la policía debe estar preparada para enfrentar la guerra, y cómo se hace eso con sacrificio y ese sacrificio es no saliendo del corregimiento de Jaqué y quedándose con nosotros. igual tienen derecho ellos como nosotros de ver a sus familias", indicó el dirigente.

El morador señaló que el COVID-19 no es su único problema que tienen los residentes de la comunidad, pues no solo están a 16 horas de distancia en barco y a una hora de vuelo de Panamá, sino que si tienen problemas con la alimentación, y si requieren ayuda para que la gente ayude a más miembros de la comunidad.