Rotaciones en el MP pretenden dar mayor transparencia a investigaciones de corrupción

Las fiscales Anticorrupción Tania Sterling, Ruth Morcillo, Anilu Batista y Azucena Aizpurúa tomarán las decisiones sobre los casos de corrupción que se investigan en dicho despacho de forma colectiva, ya sea en los procesos que surjan de ahora en adelante, o los que se encuentran pausados debido a la suspensión de términos judiciales que decretó la Corte Suprema de Justicia a causa del Covid-19.

Este lunes el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, anunció una serie de rotaciones entre las que consideró oportuno trasladar a la fiscal Anticorrupción Zuleyka Moore, quien ocupó el cargo durante la administración gubernamental pasada, a la Fiscalía Superior Coordinadora de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, además de otros movimientos.

La medida coincide con una serie de querellas interpuestas en contra del expresidente Juan Carlos Varela que ya reposan en el Ministerio Público. En diciembre de 2015, Varela la nominó como candidata al cargo de magistrada para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en medio de una serie de reacciones a favor y en contra por el desempeño selectivo durante las investigaciones del caso Odebrecht –que aunque aún están en curso, en su momento se cuestionó la omisión de las pesquisas contra allegados o copartidarios de Varela–.

Con la entrada del Sistema Penal Acusatorio, dichos despachos dejan de ser unipersonales. Las decisiones en conjunto deberán adoptarse por las damas que ahora están al frente del caso con el fin de defender sus investigaciones ante los tribunales.

Es posible que en atención a la crítica que se produjo en su momento por la designación de Moore a la CSJ, que posteriormente fue rechazada por el pleno, Ulloa haya adoptado esta estrategia administrativa para saltar la crítica de las carpetillas contra Varela, y brindar objetividad a los procesos.

“Ahora deben dar resultados en corto tiempo, deben concentrar los esfuerzos de las investigaciones en las denuncias actuales, pues como están suspendidos los términos judiciales, no es posible avanzar en los procesos que ya se investigaban antes de Covid-19”, opinó el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz.

“Si el Procurador logra un equipo, puede llevar las batallas de cada carpetilla de forma más avanzada y con mejor éxito y así se evita las denuncias que invocan guerras personales entre fiscales y procesados”, añadió Araúz.

Entre las querellas que reposan en contra del expresidente Juan Carlos Varela se cuentan los supuestos delitos contra la administración pública, omisión de funciones públicas, contra la personalidad del Estado, extralimitación de funciones y delitos ambientales.

No obstante, la Constitución estipula que los presidentes no serán responsables, sino solo por delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones, por lo que quien acusa debe ser capaz de sustentar los hechos para encontrar la actuación dolosa o culposa del señalado en el ejercicio de sus funciones.

Eso involucra hacer una narrativa de cómo se configura el delito y tratar de sustentarlo para encontrar la actuación del mencionado. “Tal vez el presidente no tuvo contacto con el asunto, sino un funcionario de menor rango, o tal vez exista o no, un documento que sustente que fue la responsabilidad directa del presidente”, agregó Araúz. Es por eso que el Ministerio Público “tiene el reto de que las denuncias no queden tiradas, sino escarbar para ver cómo se sustentan”.

Entre las rotaciones mencionadas por Ulloa se asignó a Rafael Baloyes, actual fiscal superior de Bocas del Toro, como nuevo fiscal superior de Homicidio y Feminicidio de Panamá; en tanto que David Mendoza ocupará la Fiscalía Superior de Bocas del Toro. Uris Vargas estará como fiscal superior de Homicidio y Feminicidio de Panamá Oeste.

De igual forma, el fiscal Aurelio Vásquez, quien formaba parte de la Fiscalía Anticorrupción, ocupará la posición de fiscal superior coordinador de Investigación, Asistencia a Juicio y Cumplimiento en la sección de Familia de la misma fiscalía.