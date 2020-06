'Si tengo que volver a hacer un hospital modular, lo hago': Cortizo

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, defiende a capa y espada la construcción del hospital modular. “La decisión de hacer ese hospital la tomé yo, Nito Cortizo. Una vida en este país vale mucho más que cualquier hospital”, así respondió el mandatario cuando La Estrella de Panamá le preguntó por los cuestionamientos en torno a esta obra.

Laurentino Cortizo Cohen, presidente de la República Larish Julio | La Estrella de Panamá

El mandatario aseguró que si tiene que tomar la decisión de construir otro hospital, lo haría, pero al “precio al que se debe construir”.

“No por falta de toma de decisiones vamos a perder las vidas de los panameños; créamelo que yo voy a tomar la decisión que tenga que tomar para salvar vidas”, siguió.

Este lunes, Cortizo sostuvo un encuentro con el Consejo Editorial del Grupo Editorial El Siglo & La Estrella de Panamá (GESE), en el que abordó este y otros temas de la actualidad social, económica y política del país.

Al referirse al hospital modular, el mandatario indicó: “Cuando el 16 de marzo (pasado) el Empire College de Londres (Inglaterra) y el presidente de Colombia (Iván Duque) me informaron que Panamá tendría 120,000 muertes por el nuevo coronavirus, había que tomar una decisión”, justificó.

Hizo referencia a un informe que había elaborado la universidad londinense sobre las proyecciones del virus en Panamá. El Ministerio de Salud (Minsa) informó del primer caso el 9 de marzo y el 18 del mismo mes, el Presidente anunció la construcción del hospital modular.

La obra que fue construida por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha sido blanco de cuestionamientos por sobreprecios y por la calidad de los materiales empleados. Por otra parte, este lunes salió a relucir información de que la propuesta que ganó el acto público para construir la obra había sido elaborada por una empresa turca, pero para el Gobierno de Colombia. Cortizo insistió en que el hospital es “muy importante para el país” porque se necesita contar con más camas de cuidados intensivos.

El recinto hospitalario aún no ha sido usado y en palabras del jefe de Estado “puede ser que no se use; Dios quiera que no lleguemos ni cerca de esa cifra” del informe del Empire College.

Indicó que el 16 de marzo también recibió un informe de Julio Sandoval, médico integrante del grupo asesor del Minsa, quien indicaba que para el 2 de mayo se tendrían unos 122,000 casos positivos. En el peor de los casos se necesitarían un poco más de 5,000 camas de cuidados intensivos y en el mejor escenario 970; para aquel entonces el país contaba con 300 camas, recalcó.

“En el proceso de esta crisis, el momento más difícil fue cuando recibí la llamada del presidente de Colombia y me dijo: 'Colega, la información que tenemos del Empire College de Londres es que Panamá tendrá 120,000 muertos', y yo lo corroboré con el doctor (Xavier) Sáez-Llorens”.

Economía

En materia económica, el Presidente reconoció que 2020 será “complicado y difícil” para el país. “Tenemos la esperanza –no solo por las proyecciones de los organismos internacionales, sino por la información que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas– de que para 2021 nosotros vamos a tener una economía más robusta”, dijo.

Tras ser consultado sobre la posibilidad de nuevos cambios en el Gabinete, indicó: “Estamos analizando eso”.

Cortizo reiteró la necesidad de que las personas sigan las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud, para garantizar el éxito de la apertura del segundo bloque y decidir la fecha del tercero.

“Hemos tenido éxito en esta primera fase, pero es la primera. Hay otros países que han tenido éxito, pero cuando empieza el proceso de apertura por descuido o por pensar que se ha ganado la batalla, han regresado a una segunda ola de contagios que es peor que la primera”, recalcó.

Fue enfático en que para pasar al tercer bloque de reapetura de empresas es necesario “hacer un buen trabajo” en esto momentos. “Yo espero que cada uno haga su trabajo y cumpla con las medidas sanitarias, y así podamos avanzar al tercer bloque”, reiteró.

El Presidente reconoció que la crisis sanitaria trastocó su plan de gobierno y que actualmente se hacen ajustes que serán comunicados a la población. También informó que desde esta semana se entregarán los vales digitales correspondientes a junio, y que en julio “tendrán una noticia muy positiva”, sin dar detalles.