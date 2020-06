Expresidente Ricardo Martinelli denuncia penalmente a exmagistrado Jerónimo Mejía

El expresidente de la República Ricardo Martinelli presentó este martes una denuncia contra el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Jerónimo Mejía por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones y corrupción de servidores públicos.

El exmandatario acudió con su equipo de abogados a la Fiscalía de Atención Primaria del Ministerio Público, a presentar la denuncia contra Mejía, quien fungió como juez de garantías en el proceso seguido en su contra por la supuesta comisión de los delitos de espionaje político y peculado, tras el cual un tribunal de juicio oral lo declaró no culpable.

"Estamos denunciando al exmagistrado Jerónimo Mejía; quiero enviar un mensaje alto y claro a todos los que han violado el debido proceso y la ley, en mi caso especialmente el principio de especialidad en el pasado, en el presente y en el futuro", afirmó el exgobernante.

"Yo yo no voy a descansar hasta que se haga justicia porque si bien es cierto muchos de ellos están hoy en el poder, esto es efímero y cambia. Sí quiero decirles que a mí me van a tener que matar físicamente porque, si no, voy a ir y les voy a sacar la 'ñecks' como dicen en buen panameño", advirtió.

Agregó que ya está bueno de lo que le están haciendo a él y a muchos panameños. "Están ahuyentando la inversión, están impidiendo que aquí haya crecimiento económico al violentar la ley, el debido proceso no se puede violentar, yo no voy a permitir que eso me suceda a mí, ni le suceda a nadie. Yo tomaré todas las medidas legales que estén a mi disposición y, como bien dije, me tienen que matar, porque yo le voy a sacar la 'ñecks' a todo el que viole el debido proceso, viole la ley, lo haya hecho en el pasado, lo esté haciendo en el presente y lo quiera hacer en el futuro", enfatizó.

Señaló que la próxima semana estará denunciando a otro exmagistrado de la Corte y próximamente denunciará a un suplente de magistrado que también se fue "porque violentaron la ley. A mí nadie me imputó y me acusaron en un caso amañado", exclamó Martinelli.

'Esto es un relajo'

Al ser cuestionado sobre la extensión de las restricciones de movilidad en Panamá y Panamá Oeste, establecida por el Gobierno como medida para evitar más contagios por COVID-19, el exmandatario afirmó: "Esto es un relajo".

"Aquí ya debemos relajar esto porque aquí lo que va a haber es una pandemia económica que va a acabar con la empleomanía y el crecimiento económico, y todo lo que hemos hecho en 117 años se va a ir al traste por la forma como se está conduciendo este tema de la cuarentena", aseguró.