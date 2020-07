Edgardo Voitier renuncia como director de Aduanas de Colón y cuestiona a directora general Tayra Barsallo

Voiter asegura que no le ve a la administración de Barsallo, la determinación para resolver los problemas de Aduanas en Colón.

Edgardo Voitier, administrador Regional de Aduanas Zona Norte, que comprende la provincia de Colón y la comarca de Guna Yala, presentó el pasado 30 de junio su renuncia al cargo.

Voitier comunicó su decisión a la directora general de Aduanas, Tayra Barsallo, a través de una nota en la que cuestiona a la funcionaria.

En la misiva, Voiter detalla las razones por las que en tres ocasiones ha solicitado a Barsallo su reemplazo en el cargo.

Una de los motivos, según Voitier, es la falta de voluntad de la directora con su persona, quien según explicó, en la primera reunión que sostuvo con Barsallo le manifestó a gritos que si no fuera por ella "estuviera aún en Guabito, Bocas del Toro", a sabiendas que en dicha área de trabajo fue trasladado como castigo "por cuestionar como dirigente social y comunitario las decisiones que el Gobierno del expresidente Varela estaba tomando en contra de la provincia".

También, indicó Voitier, la directora Barsallo habría manifestado en esa misma reunión que si por ella fuera él "no sería el administrador regional de Aduanas".

Plasmó en la carta además que, sin conocerlo, Barsallo insinuó que él encubría un ilícito aduanero relacionado con un expediente, solo por señalarle que la licenciada Luisa Corpas no tenía nada que ver con ese ilícito, toda vez que cuando ocurrió esta estaba incapacitada.

Además, Voitier destaca entre sus motivaciones para renunciar que no le ve a la administración de Barsallo la determinación para resolver los serios problemas que tiene Aduanas en Colón.

"En estos momentos que se licitan por decenas de millones nuevos edificios para aduanas, en otras provincias o zonas aduaneras, la Aduana de Colón no tiene edificio propio, ya no tendrá bodega propia, tienes escáneres inservibles y destartalados. Las condiciones de labor son inapropiados y ello no parece importar, ni ser prioridad", destacó el dirigente colonense.

Agregó que considera que el problema ha consistido en ser el administrador regional de Aduanas Zona Norte, no designado por Barsallo.

"Le reitero que yo no pedí ser administrador, si lo que desea es el puesto, me lo hubiese pedido y me hubiese evitado sus groserías, humillaciones, ofensas, poco o ningún acompañamiento, imposiciones del manejo de recursos humanos, el desinterés por la Aduanas de Colón y hasta la apreciación negativa que tiene de los funcionarios de Aduanas de Colón", señaló.

Voitier pidió a Barsallo que se le retorne a la función de inspector de Aduanas, con el salario que ostentaba en esa condición.