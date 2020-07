Falta de insumos y pagos adeudados debilita al personal de salud que combate covid-19

Personal de salud del HISMA protesta para alertar que no hay insumos de protección y ni promesas de pagos adeudados.

El personal de salud que se mantiene en la primera línea de combate contra la covid-19 no solo está agotado sino también en alerta ante la falta de insumos de diagnóstico, protección y bioseguridad necesarios para atender a los pacientes de coronavirus, así como el tardío pago de prestaciones, debido a las extensas jornadas que se agudizaron con la crisis sanitaria.

El personal asegura que muchos colegas han sido dados de baja al contagiarse de covid-19, otros —al menos 10 médicos, según el Dr. Xavier Sáez-Llorens— han perdido la lucha contra el virus. Hasta este lunes 20 de julio, a 133 días desde la llegada del virus, Panamá mantiene un acumulado de 54,426 casos, con un total de 29,164 recuperados y 1,127 muertes.

Hoy murió un colega y amigo, Dr. Luis F. Lezcano...ya son 10 médicos fallecidos, 3 pediatras...sentidas condolencias a sus familiares...el virus no discrimina...trabajemos todos juntos para vencerlo — xavier sáez-llorens (@xsaezll) July 21, 2020

Ante la situación, Priscilla Vásquez, representante de la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social (AECSS), explicó que diariamente están saliendo en su horas de almuerzo para dar a conocer su postura ante la situación. La organización que lucha por sus derechos, entregó el pasado 29 de junio un pliego de peticiones cuya finalidad es preservar la salud y la vida del personal.

En el pliego, la AECSS rechaza la contratación de cualquier servicio de externalización de limpieza, el cual está prohibido por ley. Por ello, solicitan el nombramiento de más personal de aseo, mantenimiento y servicio generales.

En el Complejo Hospitalario Metropolitano, hoy, 21 de julio de 2020. 12 mediodía. Siguiendo con jornada. Ayer fue Santiago, hoy Complejo y David. pic.twitter.com/F8CaSz8rEB — AECSS2020 (@aecss2020) July 21, 2020

Piden por la reintegración de personal que mantiene buenas calificaciones tras las evaluaciones que regularmente hace la entidad, así como la debida trazabilidad de los contactos del personal de la CSS, mediante el hisopado , ya que se trata de personal expuesto a covid-19 durante sus labores, lo que podrían generar un foco de brotes.

Vásquez señaló que exigen la dotación en calidad y cantidad de insumos y equipo de bioseguridad, debido a la exposición en las salas.

La representante de la AECSS sostuvo que el personal administrativo está cumpliendo con los horarios regulares establecidos de manera continua y adecuada, ya que también están dentro del horario de contingencia como lo señala el Decreto 466.

Adelantó que aunque hasta el momento, no tienen respuestas de sus demandas, en la tarde de este lunes la AECSS junto a otros gremios activos de la Caja se reunieron con el director general de la CSS, Enrique Lau, quien escuchó las peticiones.

La dirigente percibe que se abrió una diálogo en buenos términos, a pesar de que no se estableció una fecha para una próxima reunión. No obstante, la dirigente también denunció un acto que no va acorde con los términos alcanzados en la reunión con Lau: el jefe Nacional de Seguridad de la CSS ha ordenado que se tomen fotos y videos donde salen los manifestantes, una acción contraria a lo que se busca con el diálogo.

"Continuamos con la lucha, todos los días están muriendo compañeros de diversas áreas y entidades como: transporte, aseo y doctores pediatras. Siempre nos manifestaremos por nuestros derechos, así lo hemos hecho siempre en todas las administraciones e inclusive cuando los militares", recalcó la dirigente.

La AECSS sale a diario en el área del Complejo, así como se manifiesta el personal de los hospitales y policlínicas como Rafael Hernández, de David (Chiriquí) y en Horacio Díaz Gómez, en Santiago (Veraguas).

Este martes y por sexta ocasión, el personal de salud del Hospital Integrado San Miguel Arcángel (HISMA), el cual está dedicado a la hospitalización de pacientes con covid-19 detectado, salieron a las calles a exigir que las autoridades se manifiesten ante la situación que atraviesa el nosocomio.

Fabiola Cárdenas, vocera del personal médico, indicó que en estos momentos el HISMA mantiene un aproximado de 78 camas con pacientes de covid-19. Los contagiados están recluidos "en camas en el cuarto piso, en diversas salas".

Cárdenas informó que en ocasiones toca dejar a los pacientes covid-19 en sillas. Esto ocurre "cuando la cantidad de pacientes con síntomas respiratorios por covid-19, en el área de CAR (Centro de Atención Respiratoria) de Urgencias, sobrepasa la cantidad de camas en sala de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y están en espera de una cama, ya sea en otro centro hospitalario o dentro del mismo hospital, sobre todo cuando alguien fallece".

La galena detalló que al día de hoy tienen en el cuarto piso más de 36 camas con casos covid-19. En Sala de Sospechosos, 35 casos; en la UCI, cuatro casos y en obstetricia dos camas con covid-19. En el CAR y el centro de Observación, hay salidas de oxígeno, en el HISMA se cuenta con seis camillas y cinco sillas, es este sitio de corta estancia en donde entuban a los pacientes para que sean asistidos por el ventilador, y sean reanimados en el caso de que su condición desmejore.

La crisis que viene presentando el nosocomio del HISMA desde hace tres semanas se concentra en el CAR y la sala de observación. Cárdenas detalló que "cuando sobrepasa esta cantidad (once pacientes en total: seis en camilla y cinco sentados), los pacientes irremediablemente deben esperar afuera en sala de espera sentados sin oxígeno, a pesar de que muchos estén con el oxígeno bajo en sangre (desaturados)".

Entre lunes y martes, el tercer piso del nosocomio donde había pacientes con covid-19, hubo movilización, es decir, todos fueron llevados al cuarto piso , para que el tercero sea solo para pacientes de las especialidades de Medicina y Cirugía, no covid.

La doctora comentó que son muchos los insumos de protección que requieren y que en la entidad se están agotando como: batas y guantes, debido a que las "botitas" y las pruebas rápidas de covid-19 están agotadas.

Explicó que estas pruebas rápidas son hisopados que se practican a todos los pacientes y sirven para conocer si en atención están tratando con un paciente covid-19 o no. "La prueba se le hace a todos, aquellos que van para quirófano, parto o exámen. Es una prueba rápida que se nos agotó y en 45 minutos nos deja saber si el paciente tiene el virus o no. En teoría estamos esperándola", afirmó.

A los trabajadores les adeudan prestaciones ya ganadas, las cuales se extremaron con la crisis sanitaria. Cortesía

"Ya ha pasado exactamente una semana, hoy martes volvimos a salir y nada. Como hospital covid-19, no hemos tenido una respuesta oportuna, ni llamada de las autoridades y seguimos igual, pues la escasez de los insumos necesarios para atender y de las camas para los pacientes con covid-19 es real y no nos han hecho promesa de pago de los turnos y salarios atrasados ", destacó la doctora.

Mientras tanto, asegura, "diariamente aumenta el número de pacientes con covid-19 detectado".