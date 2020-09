Confirman manejo médico por covid-19 con anticoagulantes y antiinflamatorios

El instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) practicó un estudio de las alteraciones microscópicas causadas por el nuevo coronavirus en los pulmones. Las secuelas del virus SARS-CoV-2 resultan uno de los grandes enigmas para los científicos. Aún se trabaja para descubrir el daño o las secuelas que puede causar el virus en el organismo después de padecerlo.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses desarrolla investigaciones sobre el impacto del virus SARS-CoV-2 en el organismo. Archivo | La Estrella de Panamá

El hallazgo principal del estudio es que el virus se localizó a nivel del revestimiento de los vasos sanguíneos, y produjo una reacción inflamatoria conocida científicamente como endotelitis. Dicha reacción, explica el médico forense y director del Imelcf, José Vicente Pachar, “se asocia a la formación de trombos en los vasos sanguíneos a nivel pulmonar y a los cambios inflamatorios (tormenta de citoquinas, mediadores de la inflamación) que confirma el manejo médico que se ha dado a la enfermedad con anticoagulantes y antiinflamatorios en pacientes en fase temprana”.

Se trata de un aporte importante para guiar a los médicos sobre la terapia a seguir en la fase temprana del desarrollo del virus. “Todos los tratamientos que se usan para prevenir la trombosis, y el uso de corticoesteroides son acertados”, añade Pachar.

Por ahora es conocido que el órgano más afectado por este virus es el pulmón. Razón por la que las investigaciones forenses sobre los efectos en este órgano, resultan de gran valor para guiar a los médicos en la administración de medicamentos para contrarrestar de la forma más adecuada las alteraciones, mientras se padece la enfermedad.

La contribución del Imelcf en este sentido se publica en una versión adelantada de la prestigiosa Revista Española Medicina Legal; en ella revelan los hallazgos efectuados por los forenses panameños en un caso inusual, el de un paciente adulto que presentaba comorbilidades (obeso, diabético y patología prostática no especificada), que murió en casa y no en un centro hospitalario.

El caso fue examinado en la Morgue Judicial de Ancón por tratarse de un asunto médico legal de investigación obligatoria por ley, como son los casos de muerte súbita en casa, luego de haber recibido atención médica tras presentar cuadro de debilidad generalizada, fiebre y tos seca, y detectarse positivo por covid-19.

No obstante, lo anterior no puede considerarse como una generalización, lo particular de la enfermedad es que tiene patrones diferentes en los pacientes. “Hay quienes responden adecuadamente al tratamiento y otros no, por eso es importante individualizarlo”, aclara el forense.

En la morgue se practicó un reconocimiento externo y mediante una técnica mínimamente invasiva se tomaron muestras de ambas bases pulmonares para estudios de PCR e hispatología. La muestra de tejido pulmonar fue analizada en el Departamento de Investigación en Virología y Biotecnología del Instituto Conmemorativo Gorgas que detectó el virus.

La causa de muerte del sujeto en cuestión fue un síndrome de distrés respiratorio agudo, neumonía por covid-19.

Entre los patólogos había controversia, de si el virus causaba o no neumonía. El Imelcf coincide con la tesis alemana, de que el virus causa inflamación del endotelio, tejido que tapiza los vasos sanguíneos.

Además de la mencionada, realizan otros estudios con 10 casos positivos y 10 de control con la finalidad de recoger las diferencias en ciertos órganos causados por el virus.

Los hallazgos pulmonares de 10 casos positivos se contrastarán con otros 10 que no padecen del virus para tener un punto de referencia. El interés es conocer qué órganos afecta el virus en el cuerpo humano. Se han encontrado casos positivos que posteriormente presentaron enfermedades psiquiátricas.

“El virus entra en el cuerpo y se queda para toda la vida”, zanja Pachar. Es totalmente novedoso, razón por la que la comunidad científica ha mostrado su preocupación de que cause alteraciones a nivel del sistema nervioso central. “Hay signos de alteraciones neurológicas, psiquiátricas, y del corazón, algunos definen las últimas producto del virus, pero otros los atribuyen a los medicamentos. Se han detectado alteraciones en el corazón que antes no se veían”, concluyó el forense.

Además del Imelcf, se contó con la participación del hospital Santo Tomás, Hospital del Niño y la contribución del Gorgas. Se ha publicado un trabajo científico sobre alteraciones histológicas en el pulmón de un paciente covid-19 positivo.