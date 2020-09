Instituto Gorgas confirma que investiga cuatro casos de reinfección por covid-19

El director del Instituto Conmemorativo Gorgas, Juan Miguel Pascale, confirmó hoy que actualmente están investigando cuatro casos de reinfección por el virus de la enfermedad SARS-CoV-2 (covid-19) y no tres como lo informó el pasado 14 de septiembre, el ministro de Salud, Luis Sucre.

En declaraciones a Televisora Nacional, Pascale señaló que en estos momentos se encuentran realizando los estudios pertinentes para determinar si los casos reportados están presentando reinfección o no, por el virus de la enfermedad del coronavirus.

Destacó que aunque las reinfecciones por este virus "no" son comúnes, hay dos casos que ya se están secuenciando en el Gorgas y otros dos que no son del sistema de Salud, (cuyas muestras no llegan al Instituto sino al Seguro Social) pero las están buscando para ver si las pueden comparar y secuenciar.

Pascale adelantó que para la próxima semana se espera tener algunos indicios del material de secuenciación de por lo menos dos de estos primeros cuatro posibles casos de reinfección por covid-19.

"Tenemos hasta ahora cuatro sujetos de investigación, dos de ellos ya los estamos secuenciando y esperamos que tal vez la próxima semana tengamos resultados para saber si fue realmente reinfección lo que tuvo la persona; o... es simplemente que todavía tiene el proceso inflamatorio", dijo Pascale.

Precisó que lo que hizo ver la sospecha en el sistema de Salud fue porque los pacientes llegaron nuevamente con síntomas, algunos más severos y otros más leves. "La idea es: uno, ver si hay una asociación o no con presencia viral; y, dos, si ese virus es igual o no al que estuvo anteriormente. Si es igual lo que nos está demostrando es que todavía el sistema inmune no eliminó ese virus o posiblemente hay restos de virus en el cuerpo de esa persona y lo que está teniendo realmente en esta persona son secuelas", enfatizó.

Pascale expresó que aún "no" se tiene la verdad absoluta sobre estos casos, sino una "parcial", pero lo importante es que la mayoría de las personas que exponen desarrollan algún tipo de respuesta inmunológica generan anticuerpos.

"La reinfección no es lo usual, lo usual es que nuestro sistema inmune se active, nos proteja. Y ese sistema inmune se puede activar de dos maneras, porque se infectó o porque se vacunó la persona, pero como todavía no tenemos vacuna, realmente lo que tienen es alguna respuesta inmunológica porque se expusieron al virus. (La reinfección) no es lo más frecuente porque si en los 25 millones de infectados que tenemos ( a nivel mundial), la reinfección fuera frecuente, el sistema de salud estaría colapsado", apuntó Pascale.

Sin embargo, aclaró que algunas personas que le dan un cuadro muy leve tal vez "no" activan de la mejor manera el sistema inmunológico y "no" desarrollan anticuerpos como una respuesta inmune duradera. "Eso sí lo hemos visto", afirmó Pascale, quien considera que en todo caso el personal médico sería el más vulnerable a los casos de reinfección debido a que con mayor frecuencia está expuesto a los pacientes positivos de covid-19.

"Realmente la persona que ya tuvo la infección por el SARS-CoV-2 tiene la posibilidad de estar en contacto de nuevo con el mismo virus. Si esa persona tuvo una respuesta inmune adecuada, lo más seguro es que el sistema inmunológico, las defensas que tiene esa persona, van a bloquear la entrada del virus y van a impedir que se replique. Pero eso no significa que uno no pueda exponerse al virus", matizó.

El director del Gorgas mencionó que hasta hora se han encontrado cuatro casos documentados de reinfección a nivel mundial (entre ellos en Hong Kong y Estados Unidos) y "no" es fácil documentarlos ni decir que hubo reinfección porque el problema es poder determinar si la persona realmente se reinfectó y eso es precisamente lo que está haciendo el Gorgas.

La dificultad para corroborar que hubo reinfección o no radica en que primero la persona tiene que haber sido positivo por PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa, por sus siglas en ingles), segundo debe haber tenido una PCR negativa en un periodo de tiempo y hay que esperar más de 30 días para ver si nuevamente esa persona tuvo sintomatología, hacerle otra PCR y esas dos PCR, la primera y la segunda, hay que secuenciarla. PCR es la prueba de referencia que permite detectar el virus.

"Lo primero es tener las dos muestras, sino tenemos las muestras anterior y la posterior nunca vamos a poder decir tuvo realmente o definitivamente una reinfección simplemente es una sospecha de reinfección", sostuvo.