Matrimonio igualitario en Panamá, una larga lucha que llega a la CIDH

La lucha "cuesta arriba" por el matrimonio igualitario en Panamá tocará las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde la comunidad LGBTI pedirá la intercesión del organismo continental ante la inacción de la Justicia panameña frente al tema, dijo a Efe el activista y abogado Iván Chanis.

"Puntualmente vamos a la CIDH, como país, a presentar que en Panamá no ha ocurrido nada, de que los casos (presentados) ante la Corte Suprema de Justicia desde 2016 no han avanzado", indicó Chanis, que lidera la Fundación Iguales.

Esta audiencia solicitada por la Fundación Iguales y la comunidad LGBTI ante la CIDH, con sede en Washington, será el 2 de octubre, y lo que se busca es una intercesión del organismo continental para que Panamá "cumpla con la justicia", señaló el activista.

OPINION CONSULTIVA DE LA CORTEIDH

El ancla que orienta esta lucha "cuesta arriba" por los derechos de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales) y el matrimonio igualitario en Panamá es el fallo emitido en enero de 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La CorteIDH urgió a los países de la región a garantizar los derechos humanos de la población sexualmente diversa, entre estos la unión de personas del mismo sexo, que ya era legal en Argentina (2010), Brasil (2013), Colombia (2016), y tras el veredicto en Ecuador (2019) y Costa Rica (2020). En México está regulado en varios estados.

Chanis indicó que el matrimonio entre personas del mismo sexo establecido por la vía de la Corte Suprema en Ecuador y Costa Rica, y otras instancias, fue en acatamiento de la Opinión Consultiva 24 de la CorteIDH "que es clarísima en que los Estados están obligados a adaptar su legislación interna o a reconocer el matrimonio igualitario".

En el 2016, antes de la Opinión Consultiva de la corte regional, comienzan los casos en Panamá y aún "no hay respuesta. Tenemos esa impresión de que la Corte no está viendo (el asunto) de manera favorable (al accionante), porque si lo hubiera visto de manera favorable ya hubiera fallado".

"Entonces ese es un poco el razonamiento detrás de iniciar este proceso ante la Comisión Interamericana, desde el punto de vista de hacer un llamamiento político a Panamá y su responsabilidad regional", resaltó.

A las parejas del mismo sexo "que han buscado registrar su matrimonio en Panamá se les ha directamente afectado su dignidad humana al no poder acceder a la justicia, a un debido proceso (...) en la mayoría de lo posible expedito", dijo el activista.

NO SE DESCARTA DEMANDAR A PANAMA ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO

Según Chanis, esta comparecencia ante la CIDH es un seguimiento que Fundación Iguales y en general del movimiento de derechos humanos de Panamá a su participación, hace dos años, en una audiencia regional en la que se expuso la situación general del matrimonio igualitario.

Acuden a esta audiencia en la CIDH no en plan contencioso, porque técnicamente habría que agotar la vía interna para ello, pero "esa es una posibilidad, a futuro, que no la descartamos", dijo Chanis.

"Estamos, por así decirlo, cumpliendo todas las posibles vías de mediación, de diálogo, para que el Estado haga lo correcto" pero la del próximo viernes "ya no solo es una audiencia regional, es una audiencia de país, si Panamá no cumple, no acata, no hay excusa para no llevar un caso ante la Corte(IDH), obviamente vía también (de) la Comisión", afirmó Chanis.

Para el activista panameño es lamentable que Panamá se haya quedado como en un impase en este tema "y esté todavía debatiendo cosas que en otras sociedades debatieron, enmendaron y pasaron la página en la construcción y fortalecimiento de sus democracias".

Pero el líder de Fundación Iguales dijo que es optimista de que el matrimonio igualitario "será una realidad en corto plazo en Panamá, porque está todo, por así decirlo, justificado, presentado, valorado, para que la Corte (Suprema) tome la decisión correcta".