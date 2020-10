Contrataciones del sector Salud, un problema que va más allá de la pandemia

Voceros del sector Salud instan a la Caja de Seguro Social (CSS) y al Ministerio de Salud (Minsa) no dejar de lado las contrataciones que requieren las áreas de atención primaria, enfermedades crónicas y farmacéutica, entre otros más, ya que son sectores con igual grado de importancia que los pacientes de covid-19.

El fortalecimiento del sistema de Salud, incluyendo nuevas contrataciones, es impostergable. Shutterstock

“El personal contratado en medio de la pandemia solo es exclusivo para las instancias que se crearon, y no han mejorado el panorama general del mismo sistema per sé. Un ejemplo claro es que para la atención de pacientes crónicos no hay personal”, criticó Ana María Reyes de Serrano, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep).

Omar Castillo, director de Recursos Humanos del Minsa, en entrevista a un canal de televisión informo que los contratos del personal de salud para la pandemia son temporales, con fecha hasta diciembre, pero recalcó la posibilidad de que puedan ser postergados.

Este medio envió un cuestionario de entrevista al Minsa y a la CSS para tener su opinión sobre el tema, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Para el rector de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP), Enrique Mendoza, si los contratos se hacen de manera temporal, las autoridades podrían aprovechar para tener médicos a nivel de atención primaria. “Tenemos que acordarnos que después de la pandemia viene la postpandemia y sus consecuencias que se pueden sentir a lo largo del país, por eso creo que todos los médicos que están nombrados debían quedarse en el sistema de salud, porque las dificultades en la atención de pacientes también van a ser grande hacia ese futuro”, recalcó Mendoza, quien además señaló que entre las principales lecciones que el país tendrá derivadas de la pandemia, está el fortalecer el sistema de salud.

Sobre ese último aspecto, Reyes de Serrano coincidió con Mendoza, y mencionó que “urge una transformación del sistema de salud, pero no solo por pandemia, porque sabemos que lo único que ha hecho la covid-19 es destapar todas las debilidades que tenemos en cuanto a la falta de recursos humanos, así como en su formación y distribución, que ha hecho que hoy Panamá tenga un sistema de salud que se dedica a solo atender una enfermedad”.

A la presidenta de Anep le preocupa que una vez disminuyan los contagios por covid-19, todos los centros que se habilitaron se pierdan y que el personal que se contrató no se tome en cuenta.

En tanto, el rector de la Facultad de Medicina de la UP declaró que actualmente hay una gran cantidad de pacientes con enfermedades crónicas, que en siete meses no han sido atendidos por el sistema y requieren del servicio médico.

Reyes de Serrano explicó que, en su área de atención, salud mental, el servicio de consulta externa aún no abre. “Los pacientes siguen confinados en sus casas, lo único que se ha hecho es surtirles las recetas, pero no pueden tomar los medicamentos sin que el doctor vea si mejoró o enfermó, esa es la situación que se vive ahorita”, declaró.

Así mismo, la presidenta de Anep subrayó que la atención en distintas salas se está ejecutando en áreas más reducidas e incómodas para las personas que ahora deben esperar más, porque ya no se puede atender a todos a la vez, debido a las medidas sanitarias por la covid-19.

La presidenta de la junta directiva del Colegio Nacional de Farmacéuticos, Ligia Álvarez, por su parte, expresó que el déficit de personal en su sector es un tema de arrastre de varios años, y que con la llegada de la pandemia solo “recrudeció” la realidad de los 500 a 600 farmacéuticos que trabajan en la CSS en todo el país. Esta misma situación la comparte la Anep, que antes de la pandemia registraba una carencia de enfermeras (os) de alrededor de 500, y que ha ido en aumento.

Según Álvarez, la escasez del recurso humano se hizo más evidente durante la pandemia, en vista de que la mayoría del personal era jubilado y de alto riesgo; muchos optaron por el retiro voluntario o aceptar licencia sin sueldo. “Es una situación grave el hecho de que la mayoría de nuestros miembros sean jubilados, porque es un grupo que se puede retirar en cualquier momento, y si es un gran número prácticamente tendríamos que llegar al extremo de cerrar algunas policlínicas de la CSS”, aseguró.

La atención de salud ha desmejorado en algunas áreas, pues los esfuerzos se han concentrado en la pandemia de covid-19. shutterstock

Añadió que las plazas laborales que dejan los jubilados no son llenadas por muchos años, pese a la existencia de personal profesional para asistir esos espacios.

La enfermera señaló que muchas veces esas oportunidades laborales se ven “manchadas por conexiones políticas”. “Sí hay personal para llenar las plazas, pero lamentablemente vivimos en un mundo político en el que muchas veces los nombramientos se dan por conexiones políticas, que no debería ser, pero se dan”.

Álvarez, por su parte, dijo que cuentan con 42 farmacéuticos que están listos para ser contratados. Actualmente el Colegio Nacional de Farmacéuticos se encuentra a la espera de que el despacho de asesores del gobierno les confirme una fecha para una posible reunión con algunas autoridades y puedan plantear sus inquietudes. Este sería el tercer acercamiento que el colegio haría; el primero fue durante la administración de la exministra de Salud Rosario Turner, y otro durante la dirección de Luis Francisco Sucre, del que nunca tuvieron respuesta.

“La salud debe ser de igual calidad en todo el país, porque los panameños merecen y tienen el derecho de beneficiarse de un sistema de salud que les dé respuesta, un aspecto que hoy no existe”, destacó Reyes de Serrano.