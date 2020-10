Panamá registra 683 casos nuevos de covid-19 y 10 defunciones; establecen horarios escalonados

Panamá ha establecido un horario escalonado para los trabajadores y evitar la aglomeración en el sistema de transporte público.

El sector de la construcción deberá iniciar sus labores a las 7: 00 a.m., la empresa privada a las 8: a.m., las instituciones públicas a las 9:00 a.m. y los centros comerciales a las 10:00 a.m., anunció el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

“Este horario escalonado permitirá evitar la aglomeración en las paradas y en sistema de transporte público”, recalcó Sucre, este martes durante el informe epidemiológico.

Informe epidemiológico

Panamá registró 683 casos por covid-19 y 10 defunciones por el virus durante las últimas 24 horas, informó el director metropolitano de Salud, Israel Cedeño.

Cedeño explicó que con este nuevo reporte, el país acumula 116,602 casos detectados y 2,440 muertes de la enfermedad.

El funcionario también señaló la distribución de los casos: 21, 212 activos, 19,980 en casa, 381 en hoteles, 735 salas y 116 en las unidades de cuidados intensivos.

Las pruebas realizadas por las autoridades de salud, a la fecha fueron 5,925 pruebas, cuyo porcentaje de positividad fue de 11.5%.

“El rt hasta la semana del 5 de octubre se reportó en 1.01”, dijo Cedeño.